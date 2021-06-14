Євро 2020: Збірна України показала характер, але програла Нідерландам

Андрій Ярмоленко - автор найкращого голу Євро 2020 / УЄФА

У неділю, 13 червня, національна збірна України дебютувала на Євро 2020. Її суперницею була сильна команда Нідерландів.

Матч лідерів своєї групи вийшов валідольним. У першому таймі господарі нав'язали українцям свою гру та не давали команді Андрія Шевченка демонструвати свої найкращі якості. Натомість створювали моменти самі, але дуже добре грав голкіпер Георгій Бущан. Завдяки йому у першому таймі на табло залишились нулі. Мали нагоди й українці, але за перші 45 хвилин вони не зуміли впоратись з хвилюванням та завдати вирішального удару.

За схожим сценарієм почався і другий тайм. Але тут вже були голи. Спочатку показали себе нідерландці - на 52-й Вейналдум та на 57-й хвилинах Вегхорст скористались невпевненою грою захисту українців та зробили рахунок 2:0 на власну користь.

Українці довго збиралися з відповіддю, але, коли це сталося, зуміли приємно здивувати. На 75-й хвилині ветеран національної команди Андрій Ярмоленко наважився на дальній постріл й забив наразі найкращий гол Євро 2020, а за кілька хвилин Роман Яремчук головою замкнув ідеальний навіс Малиновського. 2:2 - Нідерланди були шоковані, а українці на характері побігли їх дочавлювать. Але тут футбольна фортуна посміхнулася господарям - вже в ендшпілі Дензед Дюмфріс головою забив третій і переможний м'яч для Нідерландів. Українці не скорилися й намагалися врятувати гру до останнього, але не мали для цього ані сил, ані часу, ані фарту.

2:3 - Україна програє, але демонструє характер. І за гру збірної не стидно.

Чемпіонат Європи-2020. Група С. Перший тур

13.06.2021. Нідерланди. Амстердам. "Йохан Кройфф Арена"

Арбітр в полі – Фелікс Брих (Німеччина)

Нідерланди – Україна 3:2

Голи: Джоржиньо Вейналдум 52, Ваут Вегхорст 57, Дензед Дюмфріс 85 – Андрій Ярмоленко 75, Роман Яремчук 79

Нідерланди: Мартен Стекеленбург — Дензел Дюмфріс, Юррієн Тімбер (Йоель Фельтман 87), Стефан де Врей, Дейлі Блінд (Натан Аке 64), Патрік ван Анхолт (Овен Вейндал 64) — Мартен де Роон, Джоржиньо Вейналдум, Френкі де Йонг — Ваут Вегхорст (Люк де Йонг 87), Мемфіс Депай (Донуел Мален 90+1)

Україна: Георгій Бущан — Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко — Руслан Маліновський, Сергій Сидорчук, Олександр Зінченко — Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Олександр Зубков (Марлос 11, Микола Шапаренко 64)

Попередження: Сергій Сидорчук 90+