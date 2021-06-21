Євро 2020: Україна програла Австрії, але залишила шанси пройти далі

Весь матч з Австрією у одному фото / УЄФА

У неділю, 21 червня, збірна Україна провела свій третій матч на Євро 2020. Суперником українців була команда Австрії.

Матч у Бухаресті почався з атак Австрії. Українці відбивалися, але схоже було на те, що грають з останніх сил. Натомість суперник створював моменти раз за разом. Вони здебільшого не були надто небезпечними, але чітко вказували на те, що перевага не в команди Шевченка.

На 21-й хвили лідер австрійців і новачок "Реалу" Давид Алаба подав з кутового - українці ніби контполювали зони, але захист не врахував, що гості будуть грати на випередження - Юліан Баумгартнер прослизнув між крапель примудрився витягнути ногу й торкнутись м'яча. Той влетів у ворота Бущана.

У наступні 70 хвилин малюнок гри фактично не змінився - українці, немов, на панщину, йшли в атаку й їх наступ не мав нічого спільного з творчістю. Примітивні спроби легко читали захисники австрійців і нівелювали їх, а коли захисники Австрії самі били по власних воротах - надійно грав голкіпер. Лише наприкінці матчу у Романа Яремчука була можливість забити, але його чи то удар, чи то передача промайнули повз ворота.

0:1 - Україна програє свій другий матч на Євро, але залишає шанси на продовження боротьби. Австрія ж виходить з групи з чистого 2 місця й зіграє у плей-офф з Італією.

Україна ж буде чекати середи, коли завершиться групповий етап. Тоді будуть визначені найкращі команди, що посіли 3-і місця в своїх групах - вони продовжать боротьбу. Наразі в України 3 очки і різниця "-1".

Євро-2020, група С

Україна - Австрія 0:1

Гол: Юліан Баумгартнер 21

Україна: Георгій Бущан - Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Микола Шапаренко (Марлос 68), Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський (Віктор Циганков 46), Олександр Зінченко, Віталій Миколенко (Артем Бєсєдін 85), Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв

Австрія: Даніель Бахман - Александар Драгович, Мартін Хінтереггер, Марко Арнаутович, Давид Алаба, Марсель Забітцер, Флоріан Грілліч, Юліан Баумгартнер (Алессандро Шьопф 33), Штефан Лайнер, Ксавер Шлагер, Конрад Лаймер (Штефан Ільзанкер 72)