Євро 2020: Україна дивом вийшла з групи - треба дякувати синьо-жовтим

Збірна України - в плейофф / УАФ

Попри бліду гру збірна України змогли вийти з групи та зіграє в 1/8 фіналу турніру. Все завдяки волі та характеру шведів та щасливому випадку.

Після поразки у матчі з Австрією команда України з 3 очками посіла третє місце у своїй групі.

Щоб пройти далі - Україні потрібно було потрапить до числа 4 кращих колективів, що зайняли 3 місце.

Доля команди вирішувалась у середу. Потрібно було, щоб словаку програли Іспанії, а Польща - не виграла у Швеції.

І якщо Іспанія одразу почала трощити суперника (у підсумку - 5:0), то в матчі Швеція - Польща все було дуже заплутано й розв'язка прийшла лише в останні хвилини матчу. Шведи повели 2:0 завдяки дублю Форсберга, але потім на нього своїм дублем відповів Роберт Левандовскі. Почалася гра на зустрічних курсах і забити могли обидві команди, але пощастило скандинавам - переможний гол забив Віктор Классон, гравець російського "Краснодару".

Шведи зробили всю роботу за Україну / УЄФА

Перемога Швеції з рахунком 3:2 не лише вивела до 1/8 фіналу, але й делегувала туди й Україну.

Так, команда Шевченка при невиразній грі отримала новий шанс - вперше в своїй історії зіграє в плейофф Чемпіонату Європи.