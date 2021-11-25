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Єрмак відсвяткував ювілей у державній резиденції в Карпатах і все заперечив ВІДЕО

10:01
Ткач нарозслідував - фото 1
Ткач нарозслідував / Колаж УП

24 листопада "Українська правда" оприлюднила розслідування, в якому виклали факти гучного святкування ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції "Гута".

Святкування тривали впродовж кількох днів, а серед гостей зауважили бізнесмена з оточення Ігоря Коломойського Тимура Міндіча та заступника керівника Офісу Олега Татарова.

Згідно з розслідуванням "УП", президент та керівник його офісу прибули до Києва в неділю, у день народження, щоб відвідати офіційні заходи з нагоди Дня гідності та свободи, а потім вирушили назад до Карпат приватним літаком.

Розслідування Ткача: Як керівник ОП з президентом відгуляв ювілей в державній резиденції в горах:

Пізно ввечері на facebook-сторінці Офісу з’явилася офіційна реакція, в якій заперечують деякі факти, викладені в розслідуванні "Української правди". Зокрема, про перебування президента на території резиденції ввечері в неділю, а також транспортування сторонніх осіб державними гвинтокрилами.

Згодом подав голос і сам керівник патронажної служби Президента. Єрмак заперечив окремі факти, викладені в розслідуванні та заявив, що взагалі практично не святкував.

Пост Єрмака:

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Андрей Ермак Офис Президента Расследование Коррупция Новини Украина
Українська правда
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