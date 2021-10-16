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Ярмоленко: попасть на чемпионат мира — наша мечта и цель

Вчера, 20:14
Ярмоленко: попасть на чемпионат мира — наша мечта и цель - фото 1

Полузащитник национальной команды Украины по футболу Андрей Ярмоленко в соцсети обратился к болельщикам.

Напомним, что национальной команде осталось провести всего один матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 16 ноября подопечные Александра Петракова на выезде сыграют со сборной Боснии и Герцеговины. Прогнозы экспертов на этот матч можно найти на сайте VseProSport.

«Всего один шаг, одна игра осталась в группе. Будем ждать этого матча и отдадим все силы, чтобы попасть на чемпионат мира. Это наша мечта. Это наша цель. Вперёд, Украина», — написал Ярмоленко на своей странице в Instagram.

Напомним, что футболист английского «Вест Хэма» в октябрьских квалификационных матчах забил и финнам, и боснийцам.

За семь матчей групповой стадии отбора украинцы сумели набрать девять очков, благодаря чему идут вторыми в группе. Лидирует сборная Франции (12 очков). На третьем месте расположилась Финляндия с восемью баллами, четвёртая строчка досталась Боснии и Герцеговине (семь баллов). Эти команды сыграли по шесть матчей. Замыкает турнирную таблицу Казахстан с тремя баллами в семи играх.

13 ноября сборная Боснии и Герцеговины дома встретится с Финляндией. 16 ноября финны на своём поле примут Францию.

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