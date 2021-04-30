Який зв’язок між кольором і ціною діаманта

Кілька століть тому володіти кольоровими алмазами могли виключно знатні люди. Простий народ не мав ніякої можливості дозволити собі розкіш у вигляді гранованого кольорового каменю. У сучасному світі є набагато більше шансів обзавестися ексклюзивної коштовністю.

Але важливо розуміти, який існує зв’язок між кольором і вартістю діамантів.

Хочете швидко продати каблучку з діамантом (Київ)? У ломбарді VIPGOLD вам протягом 24 годин розрахують вартість каблучки. Безкоштовне професійне оцінка проводиться онлайн, що істотно заощаджує час.

Рідкість каменів

Добути кольоровий алмаз дуже складно. У природі практично всі діаманти - прозорі, а каменів, які мають невеликий відтінок кольору, - в рік вдається знайти лише кілька мільйонів. Серед алмазів з ледве помітним кольором - тільки 10% особливо яскраві. Ці цифри вкрай малі, через що ціна діаманта неймовірно висока.

Вам потрібно об’єктивно оцінити, за скільки ви можете продати свій діамант? Переходьте за посиланням https://vipgold.in.ua/uk/vip-lombard на сайті ломбарду, який в онлайн-режимі оцінює будь-які коштовні каміння. У VIPGOLD ви зможете продати діамант за реальною ціною!

Алмази існують різних забарвлень: червоні, жовті, блакитні, зелені. Вся справа в тому, що на етапі формування каменю в його структуру проникають додаткові речовини, які впливають на майбутній колір.

На сьогоднішній день відомо лише одне родовище барвистих діамантів в Австралії - Аргайл. Самі ж каміння іменуються "fancy diamonds", що перекладається як "фантазійний діамант".

Ціни на фантазійні каміння

На ринку переважають каміння, що мають прозорий колір, знайти кольоровий серед них нелегко, а ціна буде дуже високою. Цінник на фантазійний камінь диктує сам продавець, тому він може перевершувати по вартість звичайного алмаза в сотні відсотків. Продавці формують свої вимоги на підставі багатьох чинників. Наприклад, якщо схожого діаманта немає, то купити його можна буде тільки по захмарною ціною. Щоб приблизно зрозуміти, скільки платять за той чи інший кольоровий камінь, можна звернутися до середньостатистичними даними.

Ціни вказані за один карат:

Коричневий: найдешевший з усіх варіантів, має вартість до 4 тис. доларів і менше.

Сірий: оцінюється від 8 тисяч доларів.

Жовтий: поширений колір і купити його можна за 12 тисяч доларів.

Помаранчевий: ціна відчутно вище - 40 тисяч доларів.

Рожевий: вартість складає близько 80 тис. доларів.

Блакитний: одні з найрідкісніших, коштує близько 150 тис. доларів США.

Фіолетові: 200 тисяч доларів.

Зелені: в середньому вартість близько 250 тисяч доларів.

Червоні: найдорожчі і рідкісні алмази, сума на їх придбання досягає 300 тис. доларів.

Отже, на ціну діамантів безпосередньо впливає їх рідкість - чим рідше, тим вище вартість одного карата.

Звичайно, побалувати себе таким дорогим прикрасою зможе далеко не кожен, тому є альтернатива у вигляді штучно модифікованих каменів. Як правило, їх вартість нижче, ніж у природних, на 40%. Природні і штучні каміння дуже схожі один на одного, але на останніх можна дуже добре заощадити.