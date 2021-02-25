Як вибрати підгузники для новонароджених?

Батькам з народження немовляти хочеться віддавати все найкраще своїй дитині, забезпечувати її повний комфорт та віддавати всю свою турботу на максимуму.

Тому, важливо, щоб малюк спокійно спав, гарно їв та регулярно ходив у туалет, адже, це першочергові потреби у такому віці. Для цього дитині має бути спокійно, сухо та тепло. Для забезпечення спокою необхідно дотримуватися чистота та гігієна новонародженого, тому етап вибору правильних, а головне функціональних підгузників.

Сьогоднішній ринок товарів для немовлят є доволі широким та пропонує покупцям різну цінову політику, з якою Ви можете ознайомитися за посиланням https://www.watsons.ua/. Але батьки повинні розуміти як правильно вибрати найкращі підгузники для свого новонародженого немовляти для того, що бути впевненими у його спокої та комфорті. Саме тому необхідно звертати увагу на склад, розмір, термін придатності та інші аспекти, що будуть описані у цій статті.

Матеріал

Безмовно, найкращим матеріалом у підгузниках є бавовна. Адже, бавовна - це натуральний матеріал, що забезпечує шкірі дихання та є надзвичайно м’якою до шкіри. Дещо, дешевшим матеріалом є целюлоза, яка теж є безпечною, гіпоалергенною та лагідною. Але якщо у складі є поліетилен, то такий підгузник не може забезпечити шкірі повноцінну циркуляцію повітря, відповідно, шкіра малюка буде потіти.

Розмір

Неправильно обраний розмір підгузника буде сприятися виникненню роздратувань та малюк буде відчувати дискомфорт та неспокій. Потрібно звернути увагу, що різні бренди по-різному визначають розмірну сітку, тому при зміні марки підгузників, потрібно уважно вивчати всі характеристики.

Фіксування на тілі

На кожному окремому підгузнику є дві липучки, що фіксують трусики на дитині. Вони не повинні колотися, різатися чи завдавати будь-який дискомфорт малюку. Також, як захист від протікання, підгузники тісно прилягають до тіла на ніжках немовляти за допомогою резинки. Ці ділянки мають не бути тугими, не натерати та не залишати ніяких слідів на шкірі після зняття підгузника.

Всмоктуючий матеріал

Залежно від виробника підгузників, абсорбент може бути у вигляді сухого гелю або це можуть бути волокнисті наповнювачі. Головним правилом при виборі підгузником має бути розподіл абсорбенту по всій поверхні підгузника, адже тільки у такому випадку підгузник не буде протікати.

Термін використання

Зазвичай, такий продукт як підгузники має термін використання близько трьох років з дати виготовлення, але це потрібно перевіряти. На самому підгузнику буде видно ознаки протермінування, коли адсорбент почне збиватися у купки, а не буде рівномірно розподіленим.

Додаткові атрибути

Також, додатково виробники підгузників індикатор вологи та вигадують все цікавіші дизайни. Вони ніяк не відображаються на зручності, комфорті дитині та не вплинуть на функціональність підгузника, але стануть приємнішими у використанні.

Обов’язково потрібно звертати увагу як шкіра малюка реагує на підгузники, якщо Ви помічаєте почервонні чи ще інші ознаки подразнення на шкірі сідниць після підгузника, можливо потрібно змінити виробника.