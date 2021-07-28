Як дізнатися розмір пальця дівчини чи дружини?

Цікавитесь тим, як дізнатися розмір кільця? Скоріше за все, кільце готується на подарунок, тому, було б корисним, підготуватися, та дізнатися, які взагалі розміри існують, чим, наприклад відрізняється українська розмірна сітка від сітки США, та в який час протягом дня краще виміряти розмір пальця.

Популярні розміри кілець

Найчастіше, в ювелірних магазинах можна зустріти каблучки діаметром від 14 до 22 міліметрів. Важливо зауважити, що крок вимірювання каблучок дорівнює 0.5 мм. Тобто абсолютно нормальна ситуація, коли не підходить ні 17 розмір, ні 18. В такому випадку, існує 17.5 мм, який майже в 99% підійде на палець.

В першу чергу потрібно визначитись з пальцем, на якій вибирається кільце. Якщо потрібен не конкретно якийсь палець, то ви можете спробувати на око вибрати розмір який пасує, і в разі чого одягнути кільце на один з пальців, куди воно підійде. Але слід бути уважним, адже якщо каблучка на подарунок, то ви можете не вгадати та зіпсувати враження від презенту.

Як визначити розмір кільця?

Для того, щоб виміряти розмір каблучки, потрібно взяти або нитку, або тонку вимірювальну стрічку. Потрібно вибрати місце, на якому планується носити кільце, та виміряти рівно між фалангами. Нитку не слід притискати так, щоб шкіра здавлювалася. Вона має прилягати в притик до шкіри, але без стискання. Зверніть увагу, що потрібно вимірювати саме той палець, на тій фаланзі, на яку планується каблучка, адже на різних руках розмір одного пальця може варіюватися. Нижче ви знайдете розмірну сітку:

Якщо коротко:

Вимірювати треба той палець, на який купується каблучка; Зробити декілька вимірів зранку, вдень та ввечері; Не притискайте стрічку/нитку до шкіри.

Несподівано, пальці можуть відрізнятися на один-півтора розміру. Ідеальний час для того, щоб виміряти обхват - обід, адже ввечері або зранку пальці можуть набрякати через надлишок рідини в організмі, або через фізичні навантаження. Найкращий варіант — зробити виміри тричі. Зранку, в обід та ввечері. Потім визначити середнє число, і такий розмір скоріше за все підійде.

Якщо плануєте зробити приємний подарунок своїй дружині чи дівчини, кільце прекрасний подарунок, проте якщо це буде подарунок-сюрприз, то можливо варто розглянути інші варіанти подарунків, де не доведеться вночі з ниткою дізнаватися розмір пальців. Наприклад, срібні браслети жіночі Пандора мають більш просту систему визначення розмірів, і таким чином підібрати подарунок буде набагато простіше.