Убийство Шеремета Пожар в Одессе Владимир Зеленский

Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 14 выпуск - 14.12.2019

16:35
Х-Фактор 10 зажигает - фото 1
Х-Фактор 10 зажигает / СТБ

В субботу, 14 декабря, в вечернем эфире СТБ стартует третий прямой эфир шоу Х-Фактор 10. Все подробности 14 выпуска вокального шоу, а также звездные гости проекта - на Без Табу.

В третьем прямом эфире вокального шоу Х-фактор 10 звездным гостем станет популярная электро-фолк-группа Onuka, которая исполнит свой жизнеутверждающий трек Zenit. А также новый суперхит Elefante, который сейчас звучит на волнах радио США, Канады и Мексики и разрывает чарты, на сцене-Х исполнит судья шоу NK | Настя Каменских - певица, которая первой среди украинских звезд вышла на международный уровень и покорила Латинскую Америку.

Шестеро участников «Х-фактора» в этом эфире споют уже по две песни. Одна из них – знаменитый кинохит, а вторая – та, с которой конкурсант, по его мнению, будет выглядеть наиболее выигрышно, чтобы попасть в финал.

Так, например, Маша Стопник планирует удивить зрителей супертанцевальным хитом, а Элина Иващенко устроит баттл с группой Romax. Антона Вельбоя на этой неделе готовит судья-конкурент Андрей Данилко, который в прошлом эфире попросил Настю Каменских поработать с этим участником. Что из этого получится?

Во время рекламных пауз зрителей уже традиционно ждет эксклюзивный бэкстейдж на страничке СТБ в Facebook, ведущими которого станут победители 9 сезона шоу харизматичные ZBSband.

В конце эфира страна узнает имена финалистов! Кому зрители дадут шанс проявить себя в финале юбилейного сезона, узнаем уже в субботу, 14 декабря, в 19:00 во время 3 прямого эфира шоу «Х-фактор» на СТБ.

Напомним, сейчас судейские команды выглядят так:

Андрей Данилко, категория «Коллективы»: группа ROMAX

Настя Каменских, категория «Парни»: Антон Вельбой

Игорь Кондратюк, категория «Девушки»: Элина Иващенко, Мария Стопник

Оля Полякова, категория «Старше 30-ти»: Георгий Колдун, Анна Иваница.

Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 14 выпуск анонс - 14.12.2019:

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Настя Каменских ONUKA Андрей Данилко Даша Трегубова СТБ Шоубиз
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Яна Дугарь отправлена под домашний арест - фото 1
Убийство Шеремета: Яну Дугарь отправили под домашний арест, несмотря на алиби
16:25
Александр Белоус может возглавить прокуратуру Киева - фото 1
Прокуратуру Киева может возглавить скандальный фигурант уголовных дел СБУ
16:00
К концу года с помощью генетической экспертизы идентифицируют останки всех погибших - фото 1
Пожар в Одессе: тела всех погибших опознают к концу года
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
10:20
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
09 декабря, 12:21
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...