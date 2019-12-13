Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 14 выпуск - 14.12.2019

Х-Фактор 10 зажигает / СТБ

В субботу, 14 декабря, в вечернем эфире СТБ стартует третий прямой эфир шоу Х-Фактор 10. Все подробности 14 выпуска вокального шоу, а также звездные гости проекта - на Без Табу.

В третьем прямом эфире вокального шоу Х-фактор 10 звездным гостем станет популярная электро-фолк-группа Onuka, которая исполнит свой жизнеутверждающий трек Zenit. А также новый суперхит Elefante, который сейчас звучит на волнах радио США, Канады и Мексики и разрывает чарты, на сцене-Х исполнит судья шоу NK | Настя Каменских - певица, которая первой среди украинских звезд вышла на международный уровень и покорила Латинскую Америку.

Шестеро участников «Х-фактора» в этом эфире споют уже по две песни. Одна из них – знаменитый кинохит, а вторая – та, с которой конкурсант, по его мнению, будет выглядеть наиболее выигрышно, чтобы попасть в финал.

Так, например, Маша Стопник планирует удивить зрителей супертанцевальным хитом, а Элина Иващенко устроит баттл с группой Romax. Антона Вельбоя на этой неделе готовит судья-конкурент Андрей Данилко, который в прошлом эфире попросил Настю Каменских поработать с этим участником. Что из этого получится?

Во время рекламных пауз зрителей уже традиционно ждет эксклюзивный бэкстейдж на страничке СТБ в Facebook, ведущими которого станут победители 9 сезона шоу харизматичные ZBSband.

В конце эфира страна узнает имена финалистов! Кому зрители дадут шанс проявить себя в финале юбилейного сезона, узнаем уже в субботу, 14 декабря, в 19:00 во время 3 прямого эфира шоу «Х-фактор» на СТБ.

Напомним, сейчас судейские команды выглядят так:

Андрей Данилко, категория «Коллективы»: группа ROMAX

Настя Каменских, категория «Парни»: Антон Вельбой

Игорь Кондратюк, категория «Девушки»: Элина Иващенко, Мария Стопник

Оля Полякова, категория «Старше 30-ти»: Георгий Колдун, Анна Иваница.

Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 14 выпуск анонс - 14.12.2019: