Вже післязавтра Україна має опинитись у "жовтій зоні" карантину

Шмигаль обіцяє "жовту зону" / Пресслужба Уряду

Державна комісія з ТЕБ та НС 21 вересня розгляне питання переходу України до жовтої зони карантину з 22 вересня. Це обговорювалося під час селекторної наради під головуванням очільника уряду Дениса Шмигаля.

«Учасники наради обговорили проведення наступного засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час нього буде розглянуто питання впровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки по всій території країни з 00 годин 00 хвилин 22 вересня 2021 року», – йдеться у повідомленні пресслужби Уряду.

Водночас за словами Шмигаля, почнуть діяти нові правила адаптивного карантину, які послаблюють обмеження для тих закладів господарювання та освіти, в яких першу дозу вакцини отримали щонайменше 80% персоналу.

«Ми змінили підхід до карантинних обмежень та дозволили роботу таким закладам, щоб не зупиняти економічний та освітній процес у нашій країні. Держава надала можливість кожному громадянину щепитися безкоштовно різними вакцинами на вибір. Вакцинація залишається пріоритетом у протидії поширенню хвороби», — заявив очільник Уряду.

Обмеження "жовтої зони":

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, за останній тиждень кількість підтверджених нових випадків захворювання на COVID-19 зросла на 68%, а госпіталізацій — на 51%.

«Навантаження на систему охорони здоров’я поки що контрольоване. Реанімаційні ліжка зайняті на 33%, ліжка з киснем на 29%, але при цьому людей, яким призначена киснева терапія, на цих ліжках — 19%», — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації, Уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року.