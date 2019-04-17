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Вывод войск РФ: у Меркель сделали заявление

17 апреля, 18:30
Вывод войск РФ: у Меркель сделали заявление - фото 1
Вывод войск РФ: у Меркель сделали заявление

Во вторник, 16 апреля, Порошенко пообещал поднять вопрос вывода войск РФ во время "нормандского формата", который якобы состоится в мае или июне. В ФРГ же сказали, что пока ничего не обещают.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайбер.

"Я пока не могу дать четкого ответа. Я не могу сегодня анонсировать никаких сроков", - заявил дипломат. Однако он подчеркнул, что "нормандский" формат был и остается "соответствующим форматом" для уяснения пунктов Минских договоренностей.

Напомним, перед выборами Петр Порошенко в очередной раз разродился обещаниями. На этот раз он пообещал вывод российских войск с Украины.

Соответствующее заявление президент сделал в эфире 112-го канала.

"Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН", - сказал гарант.

А вот почему Россия должна кого-то слушать, Порошенко не уточнил. К сожалению, РФ всегда действует немного по другому.

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Новости Украина Ангела Меркель Петр Порошенко Россия
Европейская правда
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