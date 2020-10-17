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Высокоскоростной домашний интернет в Запорожье от "Киевстар"

Вчера, 21:29
Высокоскоростной домашний интернет в Запорожье от "Киевстар" - фото 1

Ещё каких-то лет 15 назад интернет был доступен далеко не каждому украинцу, при этом скорость передачи данных трудно было назвать высокой. На скачивание фильмов и других больших файлов могло уходить полдня, а о видеобеседах с родственниками или просмотре кинолент в реальном времени и речи не шло.

Сегодня ситуация кардинально изменилась, ведь любой желающий может провести домашний интернет, с помощью которого стала доступной даже онлайн-покупка товаров.

Если возникает необходимость подключения домашнего интернета, люди сразу задаются вопросом: как выбрать хорошего провайдера, который бы предлагал качественные услуги по выгодным ценам? Отличным решением станет интернет в Запорожье от компании "Киевстар".

Главные преимущества интернета от "Киевстар"

Высокоскоростной домашний интернет в Запорожье от 'Киевстар' - фото 206198

Многие жители Запорожья и других городов Украины уже успели на личном опыте убедиться в первоклассном качестве интернет-услуг провайдера, что подтверждает многочисленные положительные отзывы благодарных абонентов. Почему же они доверяют именно «Киевстару»? Востребованность услуг обуславливается такими неоспоримыми преимуществами сотрудничества:

  • бесплатное подключение: чтобы провести домашний интернет в Запорожье, вам не нужно платить за прокладку кабелей – плата взимается только при покупке сетевого оборудования в виде Wi-Fi роутера;

  • лояльная политика ценообразования, благодаря которой провайдер устанавливает демократичные цены на предоставляемые услуги;

  • удобство платежей благодаря различным способам оплаты;

  • внушительный выбор тарифных планов;

  • высокий трафик, который максимально соответствует заявленной скорости (до 100 Мбит/с);

  • возможность отсрочки платежа по абонентской плате;

  • возможность подключения к точкам Wi-Fi сразу нескольких устройств;

  • компетентная служба техподдержки, специалисты которой готовы в любое время оказать профессиональную помощь для решения возникших проблем.


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Для подключения высокоскоростного домашнего интернета в Запорожье вам необходимо зайти на официальный сайт «Киевстар» и оставить заявку с помощью онлайн-формы либо же напрямую позвонить менеджерам по телефону. В процессе разговора с сотрудником провайдера можно проконсультироваться по интересующему вопросу и подать запрос на интернет-услуги. При заявке следует указать домашний адрес, предпочтительный тариф и другие нюансы.

Компания "Киевстар" уважает время клиентов, поэтому мастера оперативно выезжают по указанным адресам и стараются выполнять необходимые работы в кратчайший срок. Провайдер дорожит безупречной репутацией и ценит доверие клиентов, поэтому стремится постоянно повышать сервис. Для этого сплочённая команда представлена только добросовестными мастерами, которые ответственно относятся к своим обязанностям. Прибыв на место, они быстро прокладывают необходимые кабели, подключают и настраивают сетевое оборудование, позволяющее без ограничений пользоваться высокоскоростным интернетом в Запорожье.

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