Выборы президента Украины: Предварительные данные уже известны
Сюрпри-сюрприз
Стали известны промежуточные данные по результатам выборов президента Украины. Во всех регионах побеждает Зеленский.
Отмечаем, что эти данные - не полные и не официальные. Однако результаты экзит-полов все-таки стоит брать во внимание, особенно с учетом того, что картина подтверждается предвыборной социологией.
Итак:
Запад:
56,6% Зеленский и 44,4% Порошенко
Центр:
72,9% и 27,1%
Юг:
73,4% и 26,6%
Восток:
88,8% и 11,2%
Явка избирателей - высокая, по состоянию на 15:00, по данным активистов Чесно, проголосовали 13,5 млн человек. наибольшая явка - в Запорожской и Днепропетровской областях, наименьшая - в Ивано-Франковской.
Голосование продлится до 20:00 и, конечно, может все измениться. Бюллетени будут считать уже ночью.
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