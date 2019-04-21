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Выборы президента Украины: Предварительные данные уже известны

21 апреля, 17:20
Сюрпри-сюрприз - фото 1
Сюрпри-сюрприз

Стали известны промежуточные данные по результатам выборов президента Украины. Во всех регионах побеждает Зеленский.

Отмечаем, что эти данные - не полные и не официальные. Однако результаты экзит-полов все-таки стоит брать во внимание, особенно с учетом того, что картина подтверждается предвыборной социологией.

Итак:

Запад:

56,6% Зеленский и 44,4% Порошенко
Центр:

72,9% и 27,1%

Юг:

73,4% и 26,6%

Восток:

88,8% и 11,2%

Явка избирателей - высокая, по состоянию на 15:00, по данным активистов Чесно, проголосовали 13,5 млн человек. наибольшая явка - в Запорожской и Днепропетровской областях, наименьшая - в Ивано-Франковской.

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Голосование продлится до 20:00 и, конечно, может все измениться. Бюллетени будут считать уже ночью.

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