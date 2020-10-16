Выбор стульчика для кормления: на что обращать внимание

Задуматься над покупкой специального детского стула для кормления нужно, когда ребенок уверенно держит голову и делает первые попытки сидеть самостоятельно.

Такое приспособление делает процесс кормления удобным, позволяет родителям отдохнуть пару минут. Надежная фиксация не дает малышу упасть, вылезти из кресла.

С чего начинать поиски?

Когда вы ищете свою идеальную модель стульчика, то в первую очередь нужно определиться с видом:

классические;

навесные (или бустеры);

трансформеры.

После перейдите к выбору функций в зависимости от потребностей. Для этого ответьте сами себе на несколько вопросов, тогда общая картинка сложится в вашей голове:

Вы будете часто переезжать или брать ребенка с собой?

Нужен ли вам мобильный стул?

Нужен стульчик только для кормления или вы хотите оставлять там ребенка для игры?

Должен ли стул превращаться в качелю?

После этого вы сможете нормально фильтровать все предложения современных производителей.

Дополнительные характеристики

Идеальный стул для кормления имеет удобные ремни безопасности со специальными мягкими чехлами, которые не раздражают тело малыша. Важна устойчивость всей конструкции. Подножка должна регулироваться: ваш ребенок растет, стул должен быть удобным для него.

Перемещать детский стул удобнее с помощью колес. Но на них должны быть фиксаторы, чтобы конструкция оставалась неподвижной, когда это нужно. Так, при выборе стульчика в первую очередь нужно учитывать комфорт ребенка.