Выбор платья: куда смотреть

Каждая женщина хочет быть идеальной. И в стремлении к этому идеалу она прежде всего пересматривает свой гардероб.

Как выбрать платье, которое отвечало бы самым строгим требованиям? Есть несколько простых критериев, на которые следует обратить внимание.

Основные критерии выбора платья

Прежде всего это размер. Не нужно выбирать вещь побольше или поменьше - оба эти варианта визуально испортят фигуру. Если женщина не уверена в своих формах, ей следует обратить внимание на трикотажные вещи, которые подходят практически всем.

Что касается представительниц прекрасного пола, то им лучше отказаться от облегающих моделей в пользу более свободных, но без обилия украшений, страз и тому подобного. Вертикальная полоска или ремешок, акцентирующий внимание на талии - это именно то, что нужно. Например, можно выбрать платье с запахом и ремешком. которое подчеркнет достоинства и мягко скроет недостатки. А еще они пикантно выглядят.

При выборе платья обязательно нужно правильно подобрать длину. Так, обладательницам длинных красивых ног точно не стоит их прятать, поэтому выбор однозначно падает на мини. А тем, кто по каким-то причинам стесняется своих ножек, нужно отдавать предпочтение миди или даже макси.

Возраст и уместность - почему это важно

Подбирать платья в соответствии с возрастом куда важнее, чем кажется. Женщине за сорок, даже с идеальной фигурой, платья мини с пикантным вырезом точно не подойдут. Почему? ст и слуответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на Бриджит Макрон, которой в душе все еще явно 18. Женщинам после 30 лет лучше всего носить платья длиной до колена и делать выбор в пользу пастельных оттенков.

И, естественно, нужно точно знать, куда будет надето платье, поскольку то, что подойдет для офиса, будет неуместно на коктейльной вечеринке и наоборот. При этом не стоит акцентировать внимание на цене, поскольку всегда можно купить недорогое стильное платье или потратить много денег и прогадать с фасоном. То же касается и ткани - большинство женщин вообще не обращает на ее внимания, а ведь это основа образа.

Итак, для того, чтобы правильно выбрать платье, нужно определиться с несколькими критериями, от фасона и цвета до материала, из которого оно будет сшито. Если сделать выбор правильно, то покупка будет радовать очень долго. Сегодня большинство украинских женщин предпочитает покупать вещи в интернет-магазинах, поскольку там они стоят дешевле, а ассортимент позволяет выбрать свое платье в любом случае.