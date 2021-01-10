Выбор неттопа: главные нюансы

Неттоп представляет собой мини ПК, который отнимает минимум свободного места.

Неттоп идеально подходит не только для домашнего пользования, но и для офисной работы, выполнения стандартных задач. По техническим параметрам современные модели неттопов ничем не хуже стационарных компьютеров со стандартными большими системными блоками. Поэтому при необходимости покупки компактного компьютера для работы, учебы стоит присмотреться к неттопу, представленному в интернет-магазине ПК. Во время выбора данного изделия важно обратить внимание на главные моменты и детали.

Процессор

Этот элемент играет важную роль, от него зависит производительность мини-компьютера. В большинстве случаев в неттопах установлены процессоры, имеющие микроархитектуры. Последние считаются энергетически эффективными. Они потребляют мало энергии, поэтому довольно экономны в этом плане. Задействуются обычно процессоры на 1,2 ядра.

ОЗУ

Когда неттоп работает, сохраняются программы в ОЗУ, также выходные, входные, промежуточные данные. Они потом проходят обработку процессором. И чем выше будет показатель ОЗУ, тем лучше для устройства. В большинстве случаев он предлагается в пределах 2-4 ГБ.

Жесткий диск

Данный параметр указывает на количество информации, которая может храниться на неттопе. Он индивидуальный, его следует выбирать в зависимости от потребностей хозяина устройства. По данному параметру современные неттопы смогли уже догнать стандартные компьютеры. На некоторых изделиях уже монтируются жесткие диски, у которых объем равняется 500 ГБ.

Видеокарта

В неттопах предполагается интегрированная видеокарта. Параметры ее памяти обычно достигают 2-4 Гб. Сложно встретить устройство, где будет мощная видеокарта, ведь изделия больше предназначены для офиса, а не для длительной игры со сложной стратегией.

Беспроводные соединения

Следует обратить внимание на данную функцию. Такие соединения, как Wi-Fi, Bluetooth должны поддерживаться устройством. Ведь сегодня все без исключения пользуются такими функциями, они позволяют бесплатно загрузить видео, фильмы, войти в интернет для поиска нужной информации.

Дополнительные параметры

Есть такие моменты, которые не считаются обязательными для неттопов. Но если они присутствуют, то только положительно влияют на функционирование мини-ПК. Речь идет: