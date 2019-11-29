Выбираем римские шторы для дома

Римские шторы - отличный элемент декора

Если вам надоели простые занавески и портьеры, то римские шторы станут хорошей альтернативой классическим элементам декора окна.

Конструкция представляет собой прямоугольный отрезок ткани, который при поднятии образовывает складки. Благодаря такой драпировке, она хорошо смотрится в любом стиле интерьера. Поднимая полотно на любой уровень, просто потянув за веревку, вы самостоятельно регулируете степень освещенности в комнате.

Римские шторы имеет массу преимуществ:

Универсальность конструкции. Она хорошо сочетается с другими видами декора окна. Например, вы можете установить её с прозрачными тканевыми ролетами или обрамить по бокам красивыми портьерами из различных тканей. Простота и вариативность монтажа. Конструкцию можно установить на стену над окном, на потолок, в оконный проем или на створку. Последний вариант занимает совсем мало места, а также освобождает подоконник. Простой уход за полотном. Использование практичных материалов со специальной пропиткой, которые отталкивает пыль и влагу, сводит уборку к минимуму. Римские шторы имеют множество вариантов исполнения. Их изготавливают из натуральных, искусственных, а также смесовых тканей. Вы можете выбрать не только расцветку и узор полотна, но и фактуру ткани.

Использование римских штор в спальне позволяет создать благоприятную и комфортную атмосферу для отдыха после тяжелого рабочего дня. Для этой комнаты оптимальным вариантом станут полотна в мягких пастельных тонах. Также допустимы ткани зеленого или синего цвета, которые будут способствовать расслаблению. От ярких кричащих расцветок лучше отказаться.

Римские шторы идеально подойдут и для оформления окон современной кухни. Мягкие складки и различные варианты расцветок позволяют смягчить строгий интерьер. Для столовой такой тип штор тоже подходит. Если выбрать полотно, которое сочетается по цвету со скатертью, можно создать уютный интерьер для принятия пищи и дружеских посиделок.

Стильные римские шторы станут достойным украшением любого помещения. Грамотно подобранная ткань и цвет полотна позволяют создать уютную домашнюю атмосферу и надежно защитить свой дом от палящих солнечных лучей. Чтобы не ошибиться при выборе конструкции, обязательно обращайте внимание на плотность ткани и сочетаемость цвета полотна с остальными элементами интерьера.