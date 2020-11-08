Выбираем матрас для ребенка с рождения и старше

Как известно, во время сна формируется организм ребенка, он укрепляется и растет. Именно поэтому задача родителей заключается в создании всех условий для комфортного отдыха.

Для этого нужно не только правильно подобрать кроватку, но и матрас. Его стоит выбирать в зависимости от возраста ребенка, начиная с первых дней жизни крохи. Сделать это можно, загуглив "матрас Киев", на сайте Matrason.

Выбираем матрас для новорожденных

Для новорожденных малышей рекомендовано приобрести жесткий матрас и использовать его до трехлетнего возраста. Именно этот возрастной промежуток играет большую роль в формировании позвоночника ребенка, поэтому не стоит выбирать мягкие и пружинистые модели. Как правило, изготовляют их из кокосовой кайры – это безопасный и натуральный материал, фильтрующий воздух.

Изделие должно соответствовать размеру кроватки. Если матрас короче спального места, значит, есть вероятность того, что он будет скользить, создавая дискомфорт во время сна. Слишком большой размер изделия образует комки, а это повлияет на формирование позвоночника и осанки.

Выбираем матрас для детей старше трех лет

Начиная с трехлетнего возраста, рекомендовано перейти на мягкую модель матрасов. Жесткая уже не подойдет, так как ребенку будет неудобно, да и для активного развития он не очень подходит. Также не стоит выбирать слишком мягкий вариант, который приравнивается к перине, ведь организм продолжает формироваться.

Оптимальным будет два вида: на пружинах и без них. Если вы выбрали первый вариант, тогда убедитесь, что пружины независимы друг от друга, ведь в ином случае будет создаваться эффект гамака, что крайне неудобно. Независимость пружин позволяет прогибаться матрасу в зависимости от силы давления на них. К примеру, в области головы давление может быть меньше, чем в области таза и ног, соответственно, пружины будут зафиксированы пропорционально силе давления, создав равномерную поверхность. Это означает, что позвоночник будет лежать ровно и правильно формироваться.

Матрас, не содержавший пружин, имеет среднюю степень жесткости, изготовляется из латекса. Латекс может быть как натуральным, так и синтетическим. Как правило, добывают его из сока каучукового дерева, то есть в натуральном виде это экологически чистый материал.

Прослужат пружинные и беспружинные матрасы от 10 до 30 лет. За ними легко ухаживать, особенно если есть защитный чехол. Покупать матрас рекомендовано у проверенных продавцов, таких как Matrason, ведь от этого зависит сон и здоровье вашего малыша.