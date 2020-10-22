Выбираем качественные тормозные диски: водителям на заметку

Безопасность водителя и его пассажиров зависит от множества факторов. Стиль вождения и дорожная ситуация – это лишь часть ключевых нюансов. Значение имеет техническое состояние машины.

Повышенное внимание уделяют тормозным дискам, которые подвергают регулярному ТО. В фирменном магазине ATL помогут выбрать оригинальную модель диска, учитывая особенности машины.

Способы отличить оригинал от подделки

Повышенный спрос на качественные тормозные диски привел, с одной стороны, с к обширному предложению на рынке, а, с другой – к существенному увеличению количества подделок. Водитель должен быть внимателен к мелочам. Оригинальный товар имеет заводскую упаковку. На торце диска можно найти артикул, который продублирован на упаковке. Расхождений здесь быть не должно. Наличие трещин или сколов – это тревожный фактор, который должен стать весомым доводом в пользу отказа от покупки. Помимо этого, оригинальный качественный товар не имеет следов подтекшей краски или ржавчины.

Требуемые технические характеристики

Выгодно приобрести тормозные диски на АТЛ можно в любой момент. В каталоге представлена оригинальная продукция ведущих производителей. Товар снабжен сертификатами соответствия, поэтому водителя не придется волноваться. Отправной точкой станут требуемые эксплуатационные характеристики тормозных дисков. Соответствующую информацию можно найти в инструкции, которую предоставил производитель машины. Обращают внимание на перечисленные ниже нюансы:

диаметр;

минимальная толщина;

тип для задней и для передней оси.

Случись так, что в документах на машину часть данных отсутствует, то можно в полной мере полагаться на специализированный софт, установленный у авторизованного дилера. Программное обеспечение позволяет выбрать диски как для передней, так и для задней оси. Обязательно принимают во внимание преобладающий стиль вождения. К примеру, долговечные барабанные диски находятся в нижнем ценовом диапазоне. Встретить их можно на многих легковушках. Перфорированный тип дисков понравится фанатам спортивных машин. Наличие технологии быстрого охлаждения снижает скорость износа.

Репутация компании-производителя

В каталоге АТЛ можно встретить как оригинальные диски, так и аналоги. Оба варианта обеспечивают безопасность водителя во время движения. Единственное отличие – аналоги стоят меньше оригинальных собратьев. Вне зависимости от того, какой вариант выберет автовладелец, обращают повышенное внимание на отзывы о конкретном производителе. Знакомятся с ними на различных порталах, чтобы составить объективное представление. Особый акцент делают на выбор в пользу дисков, разработанных для конкретной климатической зоны и стиля вождения.