Выбираем детское компьютерное кресло

Если ваш ребенок проводит в сидячем положении больше пяти-шести часов в день, он находится в зоне опасности. Ему угрожает развитие многочисленных заболеваний, и искривление позвоночника - еще не самое страшное из них.

Даже спорт не способен этому помешать и предотвратить, а вот детские компьютерные кресла - легко. Сегодня об этом смело заявляют известные производители мебели.

Особенности кресел для детей

Все лучшее - детям. Заботливые родители постоянно руководствуются этим правилом и поэтому подбирают кресло для детской и другую мебель тщательно, предварительно изучив все технические характеристики изделия.

В чем же заключаются основные преимущества сертифицированных компьютерных кресел для детей? Они обладают уникальной системой поддержки, заботятся о здоровье ребенка. Запатентованная система выемок и изгибов, разработанная совместными усилиями команды вертебрологов,ортопедов, реабилитологов, а также экспертов по эргономике, позволила создать комфортную в применении мебель.

Из представленного на мебельном рынке ассортимента следует выбирать модели, которые одновременно защищают пять самых уязвимых зон:

● шею. В 4-6 лет ребенок еще не требует подголовника, поэтому детские модели его лишены. А вот изделия для школьников оснащены эргономичной поддержкой головы, которая необходима для профилактики развития остеохондроза;

● грудной отдел позвоночника. Анатомическая форма спинки помогает расправить плечи и дышать полной грудью. А значит, и обеспечивать мозг достаточным объемом кислорода. Иногда плохие оценки - лишь следствие того, что ученик не может работать в полную силу, постоянно испытывает дискомфорт и отвлекается;

● поясничный отдел. Причиной образования грыж и протрузий нередко становится не тяжелый физический труд, а сидячий отдых. Ведь, если поясница не стабилизирована, диски в этом положении тела страдают от усиленной нагрузки.

● копчик. Долгое сидение может вызвать его воспаление. Чтобы избежать такого сценария, достаточно лишь одной выемки. Тогда ваш ребенок никогда не узнает, что такое кокцигодиния;

● таз. Задача сиденья - зафиксировать его в положении, не вредить кровообращению. Именно это залог здоровья и полноценного развития органов малого таза. Лучше предотвратить развитие деликатных проблем, чем потом пытаться от них избавиться.

Детские кресла: подбираем правильно

Модели кресел для детей, представленные в каталоге https://kupistul.ua/ обладают феноменальной надежностью. Производители изготавливают мебель с продуманной, устойчивой конструкцией, наделяют ее отменным ортопедическим эффектом. Чаще всего для этих целей используется металл, а в качестве наполнителя - авиационный эластомер или же другой наполнитель, который не деформируется в процессе эксплуатации и легко выдерживает многочисленное нажатие. Обивочный материал может быть представлен износоустойчивыми тканями с приятными детскими принтами и изображениями мультгероев, натуральной, искусственной кожей, сеткой. Обширный ассортимент разновидностей моделей мебели позволяет подобрать оптимальный вариант кресла исходя их возраста, роста, а также предпочтений ребенка.