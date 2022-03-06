Втрати російських окупантів становлять вже понад 11 000 людей

Агресор несе страшні втрати / Харьківська ОДА

Російський агресор з 24 лютого по 6 березня втратив орієнтовно понад 11 тис. особового складу.

Про це Сухопутні війська ЗСУ повідомляють у Фейсбуці.

Також дуже багато полонених росіян - для них планують створити спеціальні табори, бо ії значна кількість не дозволяє тримати їх як заарештованих.

Крім того, ворог втратив танків ‒ 285, ББМ ‒ 985, артилерійських систем –109, РСЗВ - 50, засобів ППО - 21, літаків – 44, гелікоптерів – 48, автомобільної техніки - 447, легких швидкісних катерів - 2, цистерн з ППМ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

За даними Генштабу ЗСУ, в Луганській області весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників.

Лише 5 березня до центральної міської лікарні Брянки Луганської області з передових позицій було доставлено понад 650 поранених представників російських військ. Більша частина – із Попаснянського напрямку.