Вторгнення росіян може початися з Азовського моря

Росія готується до війни / МО РФ

Азовське море є регіоном можливого збройного конфлікту між Росією та Україною. Про це пише впливове американське видання The Washington Post.

Розвідка США попереджає, що Росія планує масований та багатовимірний військовий наступ на Україну за участю 175 тисяч своїх військових.

У статті зазначається – є підстави вважати, що берегова лінія Азова має для Росії більш серйозну стратегічну та економічну цінність, ніж східні райони України, що постраждали від війни.

Серед іншого, йдеться про сухопутний коридор в окупований Крим й важливі портові міста Маріуполь та Бердянськ. Саме тому атака може розпочатися в морі, яке розділяє дві країни, з наступною висадкою росіян на український берег.

Тим часом, український флот обмежений у своєму русі Азовом через те, що Росія регулярно закриває деякі його зони для "артилерійських навчань". Цього місяця українські військово-морські сили заявили, що майже 70% Азова заблокували для транспорту через навігаційні попередження Москви.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав The Washington Post, що з точки зору безпеки в Азовському морі домінує Росія, а у разі війни Азов активно використовуватиметься для тиску на південні прибережні міста.

Пряма мова Кулеби: "За нинішніх обставин, звісно, ​​Росія диктує ситуацію на Азові, і переважно використовує його як театр військових дій".

Дослівно WP: "Незважаючи на всю увагу міжнародної спільноти, що приділяється скупченню російських військ на сухопутних кордонах України, якщо вторгнення почнеться з моря, українські сили значною мірою будуть безсилі. Вони не можуть юридично вжити будь-яких заходів доти, доки перший російський солдат не ступить на сушу".