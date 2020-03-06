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Временно исполняющий обязанности генпрокурора слился и подал в отставку

10:00
Должность врио генпрокурора свалилась на Виктора Чумака - фото 1
Должность врио генпрокурора свалилась на Виктора Чумака

Виталий Касько, которому после увольнения Руслана Рябошапки выпала сомнительная честь временно возглавить ОГП, решил не задерживаться на должности, ведь ответственность за спущенные сверху решения будет лежать на нем.

Об отставке первого заместителя генерального прокурора сообщил в четверг, 6 марта, источник издания "Зеркало недели".

Новый бывший генеральный: Биография Руслана Рябошапки

По словам собеседника СМИ, после написания Касько заявления уже уволенный Верховной Радой Руслан Рябошапка назначил временно исполняющим обязанности Виктора Чумака. Последний был главным военным прокурором страны и по совместительству замом главы ОГП с 11 сентября прошлого года.

Впрочем, руководить ведомством, контроль надо которым так нужен Офису президента, Чумак долго явно не будет: "Слуги народа" мечтают посадить в кресло или нынешнюю главу ГБР Ирину Венедиктову, или же юриста "95 квартала" Сергея Ионушаса. Судя по всему, на Банковой отдадут предпочтение соратнику Зеленского, хотя и бывшая "слуга народа", ставшая правоохранительницей, также вряд ли откажет лидерам Зе команды в посадках нужных людей и ведении значимых для них уголовных дел.

Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали 227 депутатов. А уже 5 числа нардепы в едином порыве ненависти уволили генпрокурора, который, как указал Давид Арахамия, "не хотел сажать Порошенко".

Как известно, Рябошапка отказывался подписывать тексты подозрения Петра Порошенко, мотивируя это тем, что следователи не нарыли абсолютно никаких достаточных для привлечения экс-президента к уголовной ответственности. Кроме того, огромный зуб на пока еще действующего генпрокурора имеет и днепровский олигарх - депутаты Коломойского стараются его убрать всеми силами, мотивируя это разными поводами.

Перешел дорогу он и Арсену Авакову, заявив, что доказательств вины обвиняемых в деле Шеремета совершенно недостаточно для суда.

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Арсен Аваков Владимир Зеленский Руслан Рябошапка Офис генерального прокурора Новости Виктор Чумак Виталий Касько
Зеркало недели
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