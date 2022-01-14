Воспитанные волками 2022: Сюжет, дата выхода и трейлер 2 сезона

Воспитанные волками - 2 сезон

HBO Max опубликовал полноценный трейлер одного из самых долгожданных сериалов года - второго сезона «Воспитанных волками» Ридли Скотта.

Сюжет второго сезона

Шоу, созданное Ридли Скоттом и сценаристом Аарон Гузиковским («Пленницы») рассказывает о будущем, где человечество погрязло в религиозной войне. На планете Кеплер-22b высаживаются два андроида - Мать и Отец, которые намерены вырастить группу человеческих детей и воспитать их атеистами.

Но задача оказывается сложнее, чем казалось, поскольку на территории героев вскоре появляются религиозные фанатики, да и сама планета оказывается не так проста.

В продолжении персонажи начинают изучать новую сторону Кеплера, а выживший предводитель группы людей (на самом деле - тайный атеист) пытается обратить детей в свою веру.

Вместе с этим им угрожает «ребенок» Матери.

Все в сборе

К главным ролям вернулись Аманда Коллин («Ужасная женщина») и Трэвис Фиммел («Викинги» и «Варкрафт»).

Трейлер

Воспитанные волками 2022 - смотреть онлайн трейлер 2 сезона:

Дата выхода

Премьера второго сезона состоится 4 ферваля 2022 года. В Украине его можно будет посмотреть на стриминговых сервисах Мегого и Олл.тв, имеющих партнерку с российской Амедиатекой.