Во все тяжкие: Трамп помиловал бывшего пиарщика Януковича

Манафорт помилован / АР

Уходящий на покой взбалмошный 45-й президент США разошелся не на шутку. В среду, 23 декабря, Дональд Трамп помиловал скандального пиарщика Пола Манафорта.

Уходя на покой, Трамп объявил о помиловании и смягчении приговоров 29 людям, включая бывшего председателя своей избирательной кампании Пола Манафорта.

Манафорт уже провел в тюрьме 2 года, в том числе некоторое время в одиночной камере.

Как говорится в диком по содержанию заявлении: "в результате вопиющего злоупотребления со стороны прокуратуры Манафорт пережил годы несправедливого обращения и стал одной из самых ярких жертв… возможно, величайшей охоты на ведьм в американской истории".

Также Трамп помиловал Чарльза Кушнера отца своего зятя - Джареда Кушнера, осужденного в 2006 году за незаконные взносы в предвыборную кампанию и уклонение от уплаты налогов.

Среди помилованных и бывший советник Трампа Роджер Стоун, которого обвиняли в препятствовании расследованию, давлении на свидетелей и неправдивых показаниях в рамках дела о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.

22 декабря Трамп помиловал 15 человек и частично или полностью смягчил приговоры еще 5 лицам. Среди помилованных и осужденные с "русского дела".

Пол Манафорт руководил избирательной кампанией Трампа, но был низложен после того, как к нему бумерангом вернулась история из Украины. Оказалось, что Манафорт тесно сотрудничал с "Партией Регионов" и президентом Януковичем, а также имел тесные связи с русскими. Деньги, полученные от украинских и русских "политиков" американский пиарщик не декларировал. За что и был порван на куски американским правосудием. Он получил 7 лет тюрьмы, но из-за пандемии коронавируса с мая 2020 отбывал срок под домашним арестом.

Манафорт мог получить больший срок, но пошел на сделку, признал себя виновным по обвинению в заговоре против США и попытке помешать правосудию путем влияния на свидетелей. Вот такого парня помиловал Дональд Трамп.