Внаслідок російського бомбардування Яворіва загинуло 35 людей

Яворів зазнав нищівного удару / Соцмережі

Жертвами страшного злочину росіян 13 березня у Яворові на Львівщині стали щойнайменше 35 осіб, понад 130 отримали поранення.

Обстріл стався вранці, коли люди ще спали.

Спершу повідомлялося про 9 загиблих, але доволі швидко з'ясувалося, що це лише попередні дані.

На жаль, ще 35 людей загинули. Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Також у результаті ворожого авіаудару постраждало 134 людини. Вони зараз перебувають у шпиталі з різним ступенем ураження.

Дані ще оновлюватимуть. Імовірно, це не остаточні цифри.

Станом на 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані. Зараз вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію. Велику частину завалів вже розібрали.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав авіаудар по Яворівському полігону на Львівщині «терористичним нападом» та вкотре закликав закрити небо над Україною. Про це він написав у своєму Твітері.

«Росія напала на Міжнародний центр миротворчості та безпеки під Львовом. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це новий терористичний напад на мир і безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо!» – написав Резніков.