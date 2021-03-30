Вкусный и полезный обед на работе: где искать простые рецепты на каждый день

Традиция обедать в кафе или ресторане, распространенная в Италии и других странах, подходит не всем. Для многих это слишком дорогое удовольствие. Есть категория людей, которые предпочитают домашнюю еду из-за желания употреблять здоровую пищу.

Причины выбора в пользу обеда в ланч-боксе разные. Но у большинства людей, которые практикуют такой подход, рано или поздно возникает общая проблема. Они замечают, что рацион стал однообразным. Где найти интересный и простой рецепт питательного блюда? Как разнообразить обеды на работе? Ищите вдохновение, идеи и рецепт на food.obozrevatel.com. На сайте публикуются интересные подборки для завтрака, обеда и ужина, по способу приготовления и ингредиентам, на будни и праздники.

Каким должен быть полноценный обед

Распространенная ошибка — выбор в пользу блюд, которые удобно положить в ланч-бокс и употреблять вне дома. Поэтому, многие отдают предпочтение мучным изделиям или бутербродам. Выбирая рецепты онлайн, учитывайте потребность организма в питательных веществах (белки, витамины, углеводы).

Как должен выглядеть полезный обед? Во время этой трапезы человек получает около 45% суточного объема калорий. Правильное соотношение полезных веществ выглядит так:

белки — 30%. Это мясо и рыба, бобовые, яйца, твердый сыр;

сложные углеводы — 50%. Это зерновые, овощи, фрукты, зелень;

жиры — 20%. Это орехи и семена, черный и горький шоколад, оливковое масло, авокадо, авокадо, жирная рыба.

Выбирая кулинарный рецепт, учитывайте, какими питательными веществами богат каждый продукт. Старайтесь сбалансировать свой рацион за счет разнообразия витаминов, источников углеводов и жиров.

Проявите креативность в приготовлении салатов. Например, можно менять каждый день вид капусты (белокочанная, брокколи, цветная, пекинская, брюссельская, савойская, кале и другие). Придумывайте интересные миксы из корнеплодов и зелени.

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