Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Вкусный и полезный обед на работе: где искать простые рецепты на каждый день

11:38
Вкусный и полезный обед на работе: где искать простые рецепты на каждый день - фото 1

Традиция обедать в кафе или ресторане, распространенная в Италии и других странах, подходит не всем. Для многих это слишком дорогое удовольствие. Есть категория людей, которые предпочитают домашнюю еду из-за желания употреблять здоровую пищу.

Причины выбора в пользу обеда в ланч-боксе разные. Но у большинства людей, которые практикуют такой подход, рано или поздно возникает общая проблема. Они замечают, что рацион стал однообразным. Где найти интересный и простой рецепт питательного блюда? Как разнообразить обеды на работе? Ищите вдохновение, идеи и рецепт на food.obozrevatel.com. На сайте публикуются интересные подборки для завтрака, обеда и ужина, по способу приготовления и ингредиентам, на будни и праздники.

Каким должен быть полноценный обед

Распространенная ошибка — выбор в пользу блюд, которые удобно положить в ланч-бокс и употреблять вне дома. Поэтому, многие отдают предпочтение мучным изделиям или бутербродам. Выбирая рецепты онлайн, учитывайте потребность организма в питательных веществах (белки, витамины, углеводы).

Как должен выглядеть полезный обед? Во время этой трапезы человек получает около 45% суточного объема калорий. Правильное соотношение полезных веществ выглядит так:

  • белки — 30%. Это мясо и рыба, бобовые, яйца, твердый сыр;
  • сложные углеводы — 50%. Это зерновые, овощи, фрукты, зелень;
  • жиры — 20%. Это орехи и семена, черный и горький шоколад, оливковое масло, авокадо, авокадо, жирная рыба.

Выбирая кулинарный рецепт, учитывайте, какими питательными веществами богат каждый продукт. Старайтесь сбалансировать свой рацион за счет разнообразия витаминов, источников углеводов и жиров.

Проявите креативность в приготовлении салатов. Например, можно менять каждый день вид капусты (белокочанная, брокколи, цветная, пекинская, брюссельская, савойская, кале и другие). Придумывайте интересные миксы из корнеплодов и зелени.

На сайте Obozrevatel много рецептов блюд из мяса и рыбы. Здоровое питание базируется на правильном приготовлении этих продуктов. Уверены, что отварное или запеченное мясо пресное на вкус и наскучит через несколько дней? Изучите простые пошаговые рецепты от лучших поваров online. Вы будете приятно удивлены богатством вкусов, разнообразием маринадов и приправ, вариантов полезных гарниров и соусов.

Если вы еще ищете интересные идеи для обеда на работе? Изучайте рецепты онлайн на сайте Obozrevatel.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новини Украина
Без Табу
Другое на тему
Правди не сховати - фото 1
Президент Литви підтвердив, що Путін - ВБИВЦЯ
11:14
Андрій Аксьонов - майбутній нардеп - фото 1
Довибори у 50-му окрузі: На Донеччині перемагає фанатик "руського миру" з паспортом РФ
Вчера, 17:50
Народна творчість по темі - фото 1
Контейнеровоз «Евер Гівен» нарешті зняли з мілини в Суецькому каналі
Вчера, 11:21
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Рыжими могут быть не только ирландцы всем своим видом показывает Джессика Честейн - фото 1
День святого Патрика: Топ-10 рыжих звезд Голливуда
17 марта, 17:30
Мить Незалежності - фото 1
Гірська легенда. Історія Карпатської України як приклад незламності
15 марта, 12:10
І мене в сім'ї великій - фото 1
Трагічний символ. Роздуми до дня народження Тараса Шевченка
09 марта, 11:50