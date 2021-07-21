Визначено господаря Олімпіади-2032
Брісбен - господар Олімпіади-2032 / Піксабей
Міжнародний олімпійський комітет, як і очікувалося, вибрав австралійське місто Брісбен для проведення літніх ігор 2032 року.
Заявку Брісбена схвалили 21 липня на зустрічі МОК у Токіо.
На проведення Ігор також претендували Індонезія, Угорщина, Китай, Катар та Німеччина.
Брісбен буде третім австралійським містом, яке прийматиме Ігри. У 1956 Олімпіада пройшла у Мельбурні, а в 2000-му – у Сіднеї.
Літню Олімпіаду-2020 з запізненням на рік приймає Токіо. Вони мали відбутися минулого року, але були перенесені через пандемію. У 2024 році Ігри прийматиме Париж, а у 2028-му – Лос-Анджелес.
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