Визначено господаря Олімпіади-2032

Брісбен - господар Олімпіади-2032 / Піксабей

Міжнародний олімпійський комітет, як і очікувалося, вибрав австралійське місто Брісбен для проведення літніх ігор 2032 року.

Заявку Брісбена схвалили 21 липня на зустрічі МОК у Токіо.

На проведення Ігор також претендували Індонезія, Угорщина, Китай, Катар та Німеччина.

Брісбен буде третім австралійським містом, яке прийматиме Ігри. У 1956 Олімпіада пройшла у Мельбурні, а в 2000-му – у Сіднеї.

Літню Олімпіаду-2020 з запізненням на рік приймає Токіо. Вони мали відбутися минулого року, але були перенесені через пандемію. У 2024 році Ігри прийматиме Париж, а у 2028-му – Лос-Анджелес.