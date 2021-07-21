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Визначено господаря Олімпіади-2032

13:34
Брісбен - господар Олімпіади-2032 - фото 1
Брісбен - господар Олімпіади-2032 / Піксабей

Міжнародний олімпійський комітет, як і очікувалося, вибрав австралійське місто Брісбен для проведення літніх ігор 2032 року.

Заявку Брісбена схвалили 21 липня на зустрічі МОК у Токіо.

На проведення Ігор також претендували Індонезія, Угорщина, Китай, Катар та Німеччина.

Брісбен буде третім австралійським містом, яке прийматиме Ігри. У 1956 Олімпіада пройшла у Мельбурні, а в 2000-му – у Сіднеї.

Літню Олімпіаду-2020 з запізненням на рік приймає Токіо. Вони мали відбутися минулого року, але були перенесені через пандемію. У 2024 році Ігри прийматиме Париж, а у 2028-му – Лос-Анджелес.

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