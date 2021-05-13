Віталік Бутерін пожертвував Індії півтора мільярда доларів на боротьбу з COVID-19

Віталік Бутерін зробив добру справу / Техкранч

Один із засновників криптовалюта Ethereum і наймолодший кріптомілліардер, 27-річний Віталік Бутерін, пожертвував 1,5 мільярда доларів у вигляді криптовалюти різним некомерційним організаціям і фондам, що боряться з COVID-19 в Індії.

Бутерін направив 1,14 мільярда доларів фонду India COVID-Crypto Relief Fund, який надає медичну допомогу і предмети першої необхідності під час епідемії коронавируса в Індії. Ця країна наразі найбільше постраждала від пандемії - її медична система рухнула, а кількість жертв зростає неконтрольовано.

Частину суми Бутерін перевів у вигляді 500 монет Ethereum (тікер ETH), а більшу частину - у вигляді 50,7 трильйона «мем-монет» Shiba Inu (SHIB), які раніше йому безкоштовно відправили без його згоди.

Транзакція Shiba Inu привела до паніки серед інвесторів і сприяла падінню курсу криптовалюти на 35%.

Представники індійського фонду подякували Бутеріна через твіттер. Вони повідомили, що збираються «вдумливо» продати отриману криптовалюту, «щоб забезпечити досягнення наших цілей по боротьбі з ковідом». «Ми вирішили конвертувати пожертвування поступово протягом певного періоду часу», - додали в організації.

Крім того, Віталік Бутерін перевів 336 мільйонів доларів у вигляді Ethereum і ще однієї «мем-монети» Dogelon Mars (ELON) на рахунок організації Methuselah Foundation, яка розвиває тканинну інженерію і регенеративну медицину. Також він перевів понад 13 тисяч монет Ethereum (більше 50 мільйонів доларів) на рахунки організації Givewell, яка курирує благодійні фонди по всьому світу.