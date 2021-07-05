Виробник шампанського Moet Hennesy прогнувся під Путіна

Їх зливають / Moet & Chandon

Франція завжди жорстко боронили свої права та традиції. Всім відома жорстка боротьба за те, щоб "шампанським" та "коньяком" називалися лише напою з відповідних французських регіонів. Але не у випадку з Росією французи "зливаються".

Компанія Moet Hennesy, виробник шампанського Moet & Chandon, Dom Perignon і Veuve Сlicquot, погодилася маркувати експортовані в Росію пляшки як «ігристе вино».

Менеджмент Moet Hennesy пішов на цей крок заради збереження російського ринку, виконавши вимогу нового закону, підписаного президентом РФПутіним.

Зміни будуть внесені на задню етикетку пляшки. Після вирішення низки логістичних питань поставки в Росію будуть відновлені.

Про їх припинення один з найбільших світових виробників шампанського повідомив минулого тижня.

Згідно із затвердженими в Росії змінами до закону про регулювання алкогольної продукції, «шампанським» дозволено називатися лише винам виробництва РФ. Іноземну продукцію, в тому числі вина з французької провінції Шампань, у Росії можна продавати тільки під назвою «ігристе вино».

Ця новела російського закону суперечить не лише здоровому глузду, а й із законодавству ЄС, яким регулюється якість сільськогосподарської продукції.

Україна, коли підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом, взяла на себе зобов'язання відмовитися від використання захищених географічних назв. Зокрема, вироблені в Україні бренді й ігристі вина з 2023 року не можна буде називати «коньяком» і «шампанським». Крім того, з 2026 року назви «мадера», «херес», і «кальвадос» застосовуватимуться виключно до продукції конкретних виробників. Виявляється, можно було цього не робити)))

Нагадаємо, що дружною спадкоємця Moet Hennesy є російська модель Наталь Водянова. Можливо, саме через неї РФ здійснила тиск на "пихатих" французів.