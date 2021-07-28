Вірмени та азербайджанці знову почали вбивати один одного

Знову війна?

У ніч на 28 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка, в результаті якої загинули не менше трьох осіб. Бої почалися на кордоні між Гегаркунікською областю Вірменії та Кельбаджарським районом Азербайджану.

Про нові бої повідомляюють ппредставники обох сторін, але заяви їх, звісно, ділити на три.

Міністерство оборони Вірменії стверджує, що бойові дії почав Азербайджан, який «намагається поліпшити свої позиції, створивши сприятливі умови для просування».

За даними відомства, загинули троє вірменських військових, ще двоє отримали поранення. У міністерстві відзначили, що Азербайджан почав наступ перед російсько-вірменськими переговорами в Москві.

У Міноборони Азербайджану, в свою чергу, заявили, що атаку почали збройні сили Вірменії, які «зі стрілецької зброї і гранатометів піддали інтенсивному обстрілу позиції азербайджанської армії». Поранення отримали двоє азербайджанських військових. Азербайджан закликав Вірменію «почати переговори по делімітації державного кордону».

Міноборони Азербайджану також повідомило, що прийняло пропозицію Росії припинити вогонь на кордоні з Вірменією з 10 ранку за місцевим часом (9 ранку за Києвом). У міністерстві стверджують, що, незважаючи на це, Вірменія нібито продовжила обстрілювати позиції Азербайджану.

У Міноборони Вірменії повідомили, що до 9:20 ранку (8:20 за Києвом) відкинули азербайджанські частини на вихідні позиції, після чого перестрілка продовжилася.

Нове загострення на вірмено-азербайджанському кордоні почалося 12-13 травня, коли військові армії Азербайджану увійшли на територію Вірменії в Сюнікській і Гегаркунікській областях. Азербайджан пояснив це заходами з охорони кордону. Після загострення на кордоні Вірменія благала Росію про військову допомогу. У червні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що обговорював з Москвою розміщення російських прикордонників на кордоні з Азербайджаном.