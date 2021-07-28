Володимир Зеленський Олімпіада 2020 Карантин в Україні Північний потік-2 Війна на Донбасі Досьє

Вірмени та азербайджанці знову почали вбивати один одного

12:49
Знову війна? - фото 1
Знову війна?

У ніч на 28 липня на кордоні Вірменії та Азербайджану сталася перестрілка, в результаті якої загинули не менше трьох осіб. Бої почалися на кордоні між Гегаркунікською областю Вірменії та Кельбаджарським районом Азербайджану.

Про нові бої повідомляюють ппредставники обох сторін, але заяви їх, звісно, ділити на три.

Міністерство оборони Вірменії стверджує, що бойові дії почав Азербайджан, який «намагається поліпшити свої позиції, створивши сприятливі умови для просування».

За даними відомства, загинули троє вірменських військових, ще двоє отримали поранення. У міністерстві відзначили, що Азербайджан почав наступ перед російсько-вірменськими переговорами в Москві.

У Міноборони Азербайджану, в свою чергу, заявили, що атаку почали збройні сили Вірменії, які «зі стрілецької зброї і гранатометів піддали інтенсивному обстрілу позиції азербайджанської армії». Поранення отримали двоє азербайджанських військових. Азербайджан закликав Вірменію «почати переговори по делімітації державного кордону».

Міноборони Азербайджану також повідомило, що прийняло пропозицію Росії припинити вогонь на кордоні з Вірменією з 10 ранку за місцевим часом (9 ранку за Києвом). У міністерстві стверджують, що, незважаючи на це, Вірменія нібито продовжила обстрілювати позиції Азербайджану.

У Міноборони Вірменії повідомили, що до 9:20 ранку (8:20 за Києвом) відкинули азербайджанські частини на вихідні позиції, після чого перестрілка продовжилася.

Нове загострення на вірмено-азербайджанському кордоні почалося 12-13 травня, коли військові армії Азербайджану увійшли на територію Вірменії в Сюнікській і Гегаркунікській областях. Азербайджан пояснив це заходами з охорони кордону. Після загострення на кордоні Вірменія благала Росію про військову допомогу. У червні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що обговорював з Москвою розміщення російських прикордонників на кордоні з Азербайджаном.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Армения Азербайджан Новини Мир
Другое на тему
Зеленський змінив керівника Збройних сил - фото 1
Зеленський змінив керівника Збройних сил
11:43
Олена Костевич та Олег Омельчук - фото 1
Майстри пневматичного пістолета принесли Україні третю медаль Олімпіади
Вчера, 11:19
Легенда завершує боротьбу - фото 1
Головна медальна надія України залишає Олімпіаду після поразки на старті
26 июля, 11:24
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Биография Богдана Ступки - уже часть истории - фото 1
День памяти Богдана Ступки: биография и цитаты знаменитого актера
22 июля, 14:30
Вопросы без ответов - фото 1
Лебедь, рак и щука: Почему убийство Павла Шеремета не будет раскрыто
20 июля, 10:25
Последствия атаки - фото 1
Годовщина атаки российскими "Градами" под Зеленопольем: поворот в войне и десятки жертв
12 июля, 16:56