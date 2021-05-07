Virgin Hyperloop обіцяє до 2027 року почати возити зі швидкістю 1200 км/год

Незабаром

Хоча Virgin Hyperloop все ще перебуває на ранній стадії, співзасновник, але головний виконавчий директор проекту Джош Гігель прогнозує запуск комерційних перевезень вже в 2027 році

За словами Гігеля, капсули на магнітній подушці будуть розганятися в безповітряних вакуумних тунелях до 1200 км / год.

Капсули будуть розраховані на 28 пасажирів і можуть бути адаптовані для поїздок як на великі, так і короткі відстані, а також для перевезення вантажів.

Virgin Hyperloop планує спочатку розвивати пасажирські маршрути в Індії, де транспортна система перевантажена, і в Саудівській Аравії, де відсутня інфраструктура.

У січні 2021 року Virgin Hyperloop показала інтер'єр свого вакуумного поїзда: дизайн капсули виконаний в стилі мінімалізму і нагадує сучасну електричку, в якій пасажири сидять лицем до лиця.

У листопаді 2020 року перші пасажири Virgin Hyperloop протестували вакуумний потяг: відстань в 500 метрів капсула подолала за 15 секунд. Швидкість склала 160 км / год.

В Україні тема Hyperloop міцно пов'язана з колишнім міністром транспорту Володимиром Омеляном, його стараннями вона перетворилась на синонім популізму влади.