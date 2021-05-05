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Вірастюка не хочуть реєструвати народним депутатом

Вчера, 17:34
Вірастюк - депутат Шредінгера - фото 1
Вірастюк - депутат Шредінгера / Соцмережі

Скандальна епопея з довиборами на 87-й дільниці отримала продовження 5 травня. ЦВК відмовилась реєструвати Вірастюка нардепом.

Чиновники пояснюють відмову тим, що протокол про результати виборів в округу №87 скасовано Верховним судом, а тому у комісії немає підстав для реєстрації Вірастюка депутатом Ради.

За рішення проголосували 12 членів Центрвиборчкому.

«ЦВК постановляє: встановити відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка Василя Ярославовича народним депутатом України згідно з поданою ним заявою, зареєстрованою у ЦВК 27-го квітня. Копію цієї постанови надіслати Вірастюку, а постанову оприлюднити на офіційному сайті ЦВК», — сказала член ЦВК Вікторія Глущенко.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Віталій Плукар зазначив, що зараз у ЦВК шукають варіанти вирішення цієї ситуації, проте на сьогодні правильного юридичного шляху немає. Наразі ЦВК опрацьовує це питання, щоб все-таки встановити результати виборів народного депутата у 87 округу.

Нагадаємо, що 22 квітня Центральна виборча комісія підтвердила перемогу кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка, але 2 травня Велика Палата Верховного Суду ухвалила постанову, якою визнала протиправним та скасувала протокол ЦВК.

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Ивано-Франковская область Партия Слуга народа Василь Вирастюк ЦИК выборы Новини Украина
УНІАН
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