Випав з вікна: У Берліні знайшли мертвим російського шпигуна

У російській резидентурі в Берліні - великий гамір / Шпігель

Біля посольства Росії у Німеччині знайшли тіло російського дипломата. Імовірно, він випав із вікна (ніяких паралелей з пастором Шлаггом з серіалу про Штірлиця). Він мав зв'язки з ФСБ та міг бути причетним до терактів в Європі, що їх вчиняла Росія за допомогою газу "Новачок".

Обставини смерті дипломата 35-річного росіянина з'ясовують правоохоронці. Тіло знайшли рано-вранці 19 жовтня, пише видання Шпігель.

Спроби реанімації викликаними рятувальниками не мали успіху.

Ймовірно, чоловік упав із верхнього поверху посольського комплексу на Беренштрасі у берлінському районі Мітте.

Згідно з офіційним списком дипломатів, 35-річний чоловік був акредитований як другий секретар посольства в Берліні з літа 2019 року. Проте німецькі спецслужби розцінили його як замаскованого співробітника російської внутрішньої розвідувальної служби ФСБ.

Російське видання The Insider назвало ім'я – Кірілл Жало. Він виявився сином голови Управління захисту конституційного ладу ФСБ генерал-лейтенанта Алєксєя Жало. Саме це управління займалося позасудовими стратами активістів та журналістів у Росії, в тому числі отруєнням Навального, Дмітрія Бикова та Владіміра Кара-Мурзи нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Через дипломатичний статус розслідування або розтин тіла на території Німеччини було неможливо, російське посольство репатріювало тіло наступного дня.

"Неясно, чи було падіння причиною смерті чи дипломат уже був мертвий перед падінням, але у зв'язку з тим, що будівля посольства має чотири поверхи, версія про суїцид виглядає неправдоподібною", - пише The Insider.

Кірілла Жало перевели до Берліна з Відня 19 червня 2019 року – за два місяці до вбивства Зелімхана Хангошвілі.