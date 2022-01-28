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Відомий "Слуга народу" попався на хабарі

Вчера, 22:27
Затримання Кузміних - фото 1
Затримання Кузміних / САП / НАБУ

Національне антикорупційне бюро викрило народного депутата фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних на хабарі в 558 тисяч гривень.

Рідного брата легендарного "кіборга" - нардепа Сергія Кузьміних впіймали на "гарячому" під час отримання хабаря у понад пів мільйона гривень.

За даними слідства, він отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Як вказують деякі джерела, 585 000 гривень - лише мала частина великого хабаря. Нібито йдеться про "відкат" 30 відсотків (близько двох 10 мільйонів гривень) на закупівлю обладнання для лікарні.

Відомий 'Слуга народу' попався на хабарі - фото 210263
Нардепа зловили на гарячому / НАБУ / САП

Кузьміних - голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

У "Слузі народу" відреагували на те, що нардепа Сергія Кузьміних спіймали на хабарі. Кажуть, що новина стала шоком, бо політик мав великий кредит довіри від команди.

Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних - волонтер, брат легендарного комбата "кіборгів" Олега Кузьміних,
– наголосив топ-слуга Арахамія.

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НАБУ Партия Слуга народа взятка Давид Арахамия Новини Украина Сергій Кузьміних
Українська правда
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