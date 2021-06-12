Видеть 2021: Дата выхода 2 сезона, трейлер, актеры

Джейсон Момоа эффектно возвращается

Apple опубликовала трейлер второго сезона «Видеть» (в оригинале — SEE), а вместе с тем сразу же продлила сериал на третий сезон.

Сюжет разворачивается в далеком будущем, когда человечество полностью утратило зрение. Тем не менее однажды жена воина и вождя Бабы Восса рожает близнецов Кофун и Ханива, которые могут видеть. Однако эта новость стала причиной конфликта с другим племенем, которое возжелало заполучить этих детей.

Во втором сезоне главный герой в исполнении Джейсона Момоа столкнется с собственным братом, которого сыграл Дэйв Батиста, загримированный под Чингизхана.

В трейлере 2 сезона еще все более масштабно и эпично. А Джейсон Момоа в финале щеголяет с самурайским мечом, отдавая дань легендарного образу Рутгера Хауера из "Слепой ярости".

Видеть 2021 - смотреть онлайн трейлер 2 сезона:

Новые серии начнут выходить с 27 августа 2021.