Відбір до Мундіалю 2022: Збірна України не змогла перемогти Казахстан

Знову нічия / УАФ

Національна збірна України з футболу вчетверте зіграла внічию у кваліфікації чемпіонату світу-2022 та суттєво ускладнили питання виходу на катарський Мундіаль.

У своєму четвертому поєдинку відбіркової стадії мундіалю команда Олександра Петракова на «Астана Арена» в Нур-Султані двічі вела в рахунку, але не втримала перемогу над збірною Казахстану - 2:2.

«Синьо-жовті» відкрили рахунок на 2-й хвилині завдяки голу форварда ліссабонської "Бенфіки" Романа Яремчука; паритет відновив Руслан Валіуллін на 74-й хвилині.

У доданий атбітром час Данило Сікан (90+2) вивів українців вперед, проте дубль Валіулліна (90+6) таки відібрав у гостей перемогу.

В іншому поєдинку відбіркової групи D чинні чемпіони світу французи прийматимуть збірну Боснії і Герцеговини.

Чемпіонат світу-2022, відбірковий раунд, група D

1 вересня, Нур-Султан, стадіон "Астана Арена"

Казахстан - Україна 2:2

Гол: Валіуллін 74, 90+5 - Яремчук 2, Сікан 90+3

Казахстан: Покатілов - Бистров, Марочкін, Логвіненко, Малий, Валіуллін - Тагіберген, Куат, Васільєв - Нургалієв (Зайнутдінов 60), Шушеначев (Аймбетов 60)

Україна: Пятов - Забарний, Матвієнко, Миколенко - Караваєв, Сидорчук (Шапаренко 77), Зінченко, Соболь (Сікан 83) - Ярмоленко, Буяльський (Маліновський 58) - Яремчук (Циганков 58)

Попередження: Васильєв 43 - Миколенко 52

Турнірне становище: Франція - 7 очок (після 3-х ігор), Україна - 4 (4), Фінляндія - 2 (2), Казахстан - 2 (3), Боснія і Герцеговина - 1 (2),

Наступний матч у кваліфікації світової першості збірна України зіграє найближчої суботи, 4 вересня, на столичному НСК «Олімпійський» проти збірної Франції.

Відбірковий турнір ЧС-2022 «синьо-жовті» завершать поєдинками у Фінляндії (9 жовтня) та з Боснією і Герцеговиною (12 жовтня вдома, 16 листопада в гостях).

Десять переможців відбіркових груп вийдуть у фінальну стадію чемпіонату світу напряму. Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць, до яких приєднаються два кращих переможця груп Ліги націй УЄФА.

XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.