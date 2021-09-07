День Независимости Володимир Зеленський Кримська платформа Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Від передозування помер зірка серіалу Прослушка

09:56
Омар Літтл - найкраща роль актора - фото 1
Омар Літтл - найкраща роль актора / The Wire

6 вересня не стало зіркового актора Майкла Кеннета Вільямса - незабутнього Омара Літтла з серіалу "Прослушка".

Тіло 54-річного актора знайшов племінник в його квартирі в Нью-Йорку.

За попередніми даними, причиною смерті Вільямса могло стати передозування героїну або фентанілу. Про можливе передозування повідомляють джерела NBC 4 New York. Сам актор також неодноразово розповідав про свої проблеми з наркотиками.

Офіційно причина смерті ще не встановлена.

Родичі Вільямса у своєму зверненні підтвердили смерть актора.

"Сім'я з глибоким жалем оголошує про смерть номінованого на премію "Еммі" актора Майкла Кеннета Вільямса. Вона просить вашої конфіденційності, сумуючи про цю непереборну втрату", - зазначила представник актора Маріанна Шафран.

Майкл Кеннет Вільямс п'ять разів номінувався на телевізійну премію "Еммі" за ролі в серіалах "У блюзі тільки Бессі", "Одного разу вночі", "Коли вони нас побачать", "Прослушка".

Вільямс є володарем премії Гільдії акторів за гру в телешоу "Підпільна імперія" (2010-2014).

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
наркотики смерть Шоубіз Звезды
УНІАН
Другое на тему
Легенда йде - фото 1
Помер Бельмондо
Вчера, 17:54
Россия развязала в Крыму новую волну политического террора - фото 1
Похищение Наримана Джеляла - российская трусость
Вчера, 17:38
Вересневий путч - фото 1
У Гвінеї відбувається воєнний переворот
Вчера, 09:55
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 12:35
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 19:30
1 сентября близко - фото 1
1 сентября: Почему Украине стоит избавиться от культа Дня знаний
01 сентября, 08:30