Від передозування помер зірка серіалу Прослушка

Омар Літтл - найкраща роль актора / The Wire

6 вересня не стало зіркового актора Майкла Кеннета Вільямса - незабутнього Омара Літтла з серіалу "Прослушка".

Тіло 54-річного актора знайшов племінник в його квартирі в Нью-Йорку.

За попередніми даними, причиною смерті Вільямса могло стати передозування героїну або фентанілу. Про можливе передозування повідомляють джерела NBC 4 New York. Сам актор також неодноразово розповідав про свої проблеми з наркотиками.

Офіційно причина смерті ще не встановлена.

Родичі Вільямса у своєму зверненні підтвердили смерть актора.

"Сім'я з глибоким жалем оголошує про смерть номінованого на премію "Еммі" актора Майкла Кеннета Вільямса. Вона просить вашої конфіденційності, сумуючи про цю непереборну втрату", - зазначила представник актора Маріанна Шафран.

Майкл Кеннет Вільямс п'ять разів номінувався на телевізійну премію "Еммі" за ролі в серіалах "У блюзі тільки Бессі", "Одного разу вночі", "Коли вони нас побачать", "Прослушка".

Вільямс є володарем премії Гільдії акторів за гру в телешоу "Підпільна імперія" (2010-2014).