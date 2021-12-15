Вибір окулярів на всі сезони для чоловіків

08:57 15 декабря,

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Чоловічі сонцезахисні окуляри актуальні не лише влітку, коли сонце особливо активне, а й у холодну пору року. Якими мають бути окуляри на всі сезони для чоловіків? І які особливості вибору такого аксесуару?

Наскільки актуальним є носіння сонцезахисних окулярів у холодну пору року

Давайте пригадаємо, для чого саме використовують сонячні окуляри. Їхнє основне завдання – це блокування шкідливого ультрафіолетового випромінювання типу А та В. Саме вони здатні пошкодити ніжну сітківку ока та завдати непоправної шкоди. Їхній вплив у майбутньому може стати причиною розвитку катаракти.

Мало хто знає, але навіть у похмурий осінній чи весняний день промені не втрачають своєї інтенсивності. Вони також проникають крізь хмари і здатні завдати шкоди очам. У зимовий час вони стають шкідливішими вдвічі, адже можуть відбиватися від снігу. Особливо це актуально у відкритій місцевості, наприклад, гірській. Де вплив випромінювання може призвести до опіку. Попередити такий розвиток подій може певний рівень затемнення скла.

В умовах міста вибирати самі темні моделі чоловікам не варто. Цілком можна обійтися невисокими цифрами - 1-2 ступінь затемнення лінз.

Цікаво знати! Інформація про ступінь затемнення оптики завжди знаходиться в її паспорті та на завушнику. Формат, найчастіше, наступний – Cat.1.

Якісні сонячні окуляри для чоловіків на всі сезони – це додатковий захист від вітру, пилу та відблисків за кермом.

Правила вибору всесезонних сонцезахисних окулярів для чоловіків

Важливо пам'ятати, що в оптиці немає поділу на літні, зимові окуляри. Є універсальний аксесуар, який, за умови правильного підбору, служитиме в будь-яку пору року. Якщо оптику мають намір використовувати цілий рік, варто звернути увагу на такі особливості.

Захист від ультрафіолетового проміння. Для цього можна використати маркування UV. Рівень захисту може бути і невеликий, але зобов'язаний бути присутнім. Інакше оптика може завдати більше шкоди, ніж користі. Найкраще мати дві пари окулярів із темними та світлими лінзами для різної погоди. Для носіння за будь-якої погоди, краще віддавати перевагу пластиковим оправам. Проте пластик має бути якісним, щоб за умов суворих зим не тріснув. Полімерні лінзи більш практичні. Навіть якщо власник посковзнувся і впав, то окуляри не зможуть травмувати. Якщо в регіоні дуже багато сонячних та снігових днів, то варто подумати про придбання моделей із поляризаційним фільтром. Це особливо актуально для чоловіків-водіїв.

Модні окуляри від сонця для чоловіків на цілий рік

Залишатися стильним із модною оптикою ще простіше. Головне, правильно її підібрати. А в цьому допоможе Linza.com.ua. Останніми тенденціями у світі оптики для чоловіків є:

оригінальні матеріали – актуальні оправи з дерев'яних, пластикових, гумових основ;

монолінза - напівмаска виглядає футуристично, але неординарно;

індивідуальний декор – сіточки, вставки, ланцюжки;

різноманітність колірної гами – в основному акцент роблять на дужках, особливо популярним є неон.

Всесезонні окуляри повинні бути зручними та якісними, тому варто купувати оптику у перевірених магазинах. І, звісно, ​​цікавитись сертифікатом якості.