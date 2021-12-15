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Вибір окулярів на всі сезони для чоловіків

15 декабря, 08:57
Вибір окулярів на всі сезони для чоловіків - фото 1

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Чоловічі сонцезахисні окуляри актуальні не лише влітку, коли сонце особливо активне, а й у холодну пору року. Якими мають бути окуляри на всі сезони для чоловіків? І які особливості вибору такого аксесуару?

Наскільки актуальним є носіння сонцезахисних окулярів у холодну пору року

Давайте пригадаємо, для чого саме використовують сонячні окуляри. Їхнє основне завдання – це блокування шкідливого ультрафіолетового випромінювання типу А та В. Саме вони здатні пошкодити ніжну сітківку ока та завдати непоправної шкоди. Їхній вплив у майбутньому може стати причиною розвитку катаракти.

Мало хто знає, але навіть у похмурий осінній чи весняний день промені не втрачають своєї інтенсивності. Вони також проникають крізь хмари і здатні завдати шкоди очам. У зимовий час вони стають шкідливішими вдвічі, адже можуть відбиватися від снігу. Особливо це актуально у відкритій місцевості, наприклад, гірській. Де вплив випромінювання може призвести до опіку. Попередити такий розвиток подій може певний рівень затемнення скла.

В умовах міста вибирати самі темні моделі чоловікам не варто. Цілком можна обійтися невисокими цифрами - 1-2 ступінь затемнення лінз.

Цікаво знати! Інформація про ступінь затемнення оптики завжди знаходиться в її паспорті та на завушнику. Формат, найчастіше, наступний – Cat.1.

Якісні сонячні окуляри для чоловіків на всі сезони – це додатковий захист від вітру, пилу та відблисків за кермом.

Правила вибору всесезонних сонцезахисних окулярів для чоловіків

Важливо пам'ятати, що в оптиці немає поділу на літні, зимові окуляри. Є універсальний аксесуар, який, за умови правильного підбору, служитиме в будь-яку пору року. Якщо оптику мають намір використовувати цілий рік, варто звернути увагу на такі особливості.

  1. Захист від ультрафіолетового проміння. Для цього можна використати маркування UV. Рівень захисту може бути і невеликий, але зобов'язаний бути присутнім. Інакше оптика може завдати більше шкоди, ніж користі.

  2. Найкраще мати дві пари окулярів із темними та світлими лінзами для різної погоди.

  3. Для носіння за будь-якої погоди, краще віддавати перевагу пластиковим оправам. Проте пластик має бути якісним, щоб за умов суворих зим не тріснув.

  4. Полімерні лінзи більш практичні. Навіть якщо власник посковзнувся і впав, то окуляри не зможуть травмувати.

  5. Якщо в регіоні дуже багато сонячних та снігових днів, то варто подумати про придбання моделей із поляризаційним фільтром. Це особливо актуально для чоловіків-водіїв.

Модні окуляри від сонця для чоловіків на цілий рік

Залишатися стильним із модною оптикою ще простіше. Головне, правильно її підібрати. А в цьому допоможе Linza.com.ua. Останніми тенденціями у світі оптики для чоловіків є:

  • оригінальні матеріали – актуальні оправи з дерев'яних, пластикових, гумових основ;

  • монолінза - напівмаска виглядає футуристично, але неординарно;

  • індивідуальний декор – сіточки, вставки, ланцюжки;

  • різноманітність колірної гами – в основному акцент роблять на дужках, особливо популярним є неон.

Всесезонні окуляри повинні бути зручними та якісними, тому варто купувати оптику у перевірених магазинах. І, звісно, ​​цікавитись сертифікатом якості.

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