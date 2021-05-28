Вибір класичної гітари: що радять експерти

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Одним з найпопулярніших музичних інструментів в світі лишається класична гітара. Її з звучання високо цінять любителі академічної музики, фламенко, народних жанрів, вона використовується для гри соло та акомпаніменту… Експерти інтернет-магазину Музлайн радять починати з класики музичну гітарну освіту - це прямий шлях до успіху. І в нашій статті ми розкажемо як вибрати хороший інструмент в рамках доступного бюджету.

Традиція століть

Класична гітара - найдавніший різновид інструментів цього виду. У сучасному виді вона сформувалася не одразу, одночасно існувало декілька форм, з різною кількістю струн, особливостями корпусу, використаних матеріалів і таке інше. Декілька століть лише підхід майстра, який зробив гітару визначало те, якою вона буде. Але поступово сформувався загальний дизайн, який ми сьогодні називаємо іспанським - це класичний європейський інструмент з шістьма нейлоновими струнами, гармонійним округлим корпусом у формі вісімки.

Існує декілька видів класичної гітари:

концертні моделі топового класу;

учнівські гітари;

напів професійні і любительські моделі;

дитячі гітар (зменшеного розміру).

Вони відрізняються перш за все звучанням і деякими нюансами дизайну, але загалом усі класичні гітари - це єдине сімейство, яке сильно відрізняється від моделей, скажімо, естрадного класу.

Як вибрати свою першу класичну гітару

Як вже йшлося вище, існує цілий підвид учнівських, дитячих та любительских класичних гітар, які якраз і орієнтовані на аудиторію початківців - молодих музикантів, що отримують освіту, самоучок, аматорів тощо. Для цих моделей характерні доступна вартість, універсальне звучання, достатній рівень якості, який дозволяє повноцінно навчатися, освоювати технічні прийоми і навички гри. Власне, саме з категорії учнівських моделей гітар і можно розпочати пошуки свого інструменту. Фахівці інтернет магазину Muzline радять обирати гітару, яка підійде вам по розміру (дорослим музикантам варто обирати повнорозмірні моделі) та буде подобатися вам своїм звучанням - єдиний спосіб, як демонструє практика то влаштувати прослуховування та тестування інструментів. Якщо ви ще не можете зробити це самостійно, зверніться по допомогу до консультантів магазину, друзів-музикантів, або ж викладача, які зможуть продемонструвати вам достоїнства обраних гітар та допомогти зробити вдалий вибір. І майте на увазі, що згодом ви інструмер обов'язково заміните на більш хороший, якщо будете займатися музикою і надалі.