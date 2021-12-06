Верховний суд поставив крапку у справі Януковича

Вирок зраднику залишили без змін / РосЗМІ

Верховний Суд 6 грудня залишив без змін вирок експрезиденту Віктору Януковичу у справі про державну зраду. Апеляцію адвокатів залишили без задоволення.

Рішення щодо касаційних скарг адвокатів судді оголосили 6 грудня. Вони постановили залишити без змін вирок Оболонського райсуду Києва від 24 січня 2019 року, а також ухвали апеляційних судів.

Суд ухвалив вирок Оболонського райсуду Києва, ухвалу Київського апеляційного суду стосовно Януковича Віктора Федоровича залишити без зміни, а касаційні скарги залишити без задоволення. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає,

– оголосив головуючий суддя.

Під час засідання ВС розглянув заяву Віктора Януковича про відмову від адвокатів, а також клопотання про відвід одного з суддів – Миколи Мазура. У цьому відмовили.

Янукович хотів відмовитись від державного адвоката та платних. Янукович заявив, що шукає адвоката, який би продовжував його захищати під час розгляду касаційних скарг. Суд, своєю чергою, просили оголосити перерву у розгляді на час пошуків нового захисника.

Адвокат Віталій Сердюк у фейсбуці написав, що адвокатів відкликали "через неможливість забезпечити права на захист". Мовляв, тепер його клієнт хоче сконцентруватись на позовах до міжнародних інстанцій, зокрема, Європейського суду з прав людини, а також справах щодо Майдану.

Нагадаємо, що нещодавно Януковичу офіційно нагадали, що 13 років самі себе не відсидять.