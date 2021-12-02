Верховна Рада ухвалила бюджет-2022

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Верховна Рада 2 грудня ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосували 268 народних депутати.

У 2022 році доходи державного бюджету передбачаються у сумі 1 322 млрд грн, видатки – у сумі 1 497 млрд грн. Граничний обсяг дефіциту держбюджету становить 188 млрд грн, зокрема граничний обсяг дефіциту загального фонду держбюджету – 160 млрд грн, граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету – 28 млрд грн.

Законом "Про Державний бюджет України на 2022 рік" установлено у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2 393 грн (з 1 січня), 2 508 грн (з 1 липня), 2 589 грн (з 1 грудня). Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 2 100 грн, з 1 липня – 2 201 грн, з 1 грудня – 2 272 грн; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2 618 грн, з 1 липня – 2 744 грн, з 1 грудня – 2 833 грн; для працездатних осіб: з 1 січня – 2 481 грн, з 1 липня – 2 600 грн, з 1 грудня – 2 684 грн.

Законом про держбюджет-2022 установлено, що у 2022 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження радою НБУ річної фінансової звітності та формування Нацбанком резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України “Про Національний банк України”, перераховує до державного бюджету України кошти на загальну суму не менш 13,581 млрд грн.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав ухвалений Верховною Радою кошторис на 2022 рік бюджетом модернізації країни. За його словами, пріоритети головного фінансового документа країни залишаються незмінними: медицина, освіта, оборона та безпека, соціальна сфера, інфраструктура, підтримка бізнесу та інновацій."Як уже анонсував Президент, один із головних акцентів цього бюджету - це підвищення зарплати нашим медикам. 20 тисяч грн буде мінімальною зарплатою для лікарів. Вперше у державному бюджеті виконано вимогу закону "Про освіту". Прогнозний обсяг видатків зведеного бюджету на освіту на 2022 рік планується на рівні 7,3 % ВВП", - заявив глава уряду.

За словами Шмигаля, за останні 10 років жоден бюджет не передбачав такий об’єм капітальних видатків, як буде у 2022 році. Він зазначив, що 140 млрд грн, або 9,4% від всіх видатків - це саме інвестиції в розвиток економіки. Передбачено кошти й на програми пільгового кредитування, і на доступну іпотеку для всіх українців.