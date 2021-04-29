Верховна Рада призначила нового міністра енергетики

Герман Галущенко / Слово і діло

Після блискавичного переведення Юрія Вітренка з поста виконувача обов'язків міністра енергетики на позицію голови правління НАК "Нафтогаз" його кабінет залишався пустим менше 24 годин.

29 квітня Верховна Рада затвердила його наступника. Ним став юрист Герман Галущенко, за його призначення віддали свої голоси 305 парламентарів.

"За" свої голоси віддали фракція "Слуга народу", ОПЗЖ, "Батьківщина" та групи "За майбутнє" і "Довіра".

Герман Галущенко - юрист, випускник Львівського університету. Розпочав свою кар'єру у прокуратурі. Має звання "Заслужений юрист України";

У 2011 році прийшов до Міністерства юстиції, де до 2013 займав посаду Директора департамента з судової роботи.

У 2013 році прийшов до НАК "Енергоатом", де став директором департаменту правового забезпечення.

У 2020 році Галущенко став віце-президентом компанії. Наступного року його чекало підвищення. Тепер питання тарифів буде вже його головним болем.