Верховна Рада призначила 4 нових міністрів у режимі "турбо"

Рада знову працює у "турборежимі" / ВРУ

4 листопада нардепи призначили 4 нових міністрів та побажали їм творчих звершень. Впоралися ще до обіду.

Першим народні обранці голосували за нового очільника Міністерства оборони. Ним став колишній міністр окупованих територій та колишній парашутист Олексій Резніков. За його призначення Міністром оборони України назбиралося 273 голоси.

Віце-прем'єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 260 голосами була обрана нардепка Ірина Верещук, яка минулого року дуже хотіла стати мером Києва, а в цьому - міністром оборони. Але статус віцепрем'єра також має задовільнити її амбіції.

237 голосами народних депутатів колишнього податківця Павла Рябікіна призначено Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Заступниця Єрмака у Офісі Президента Юлія Свириденко стала новим очільником Мінекономіки та Першим віцепрем'єром. За неї віддали 256 голосів нардепів.

Вакантним лишилося лише крісло міністра екології. Після відставку Романа Абрамовського кандидата на цю посаду ще не визначили. Очікується, що ним стане уродженець Дніпра Руслан Стрілець.