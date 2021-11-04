День Независимости Володимир Зеленський Кримська платформа Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Верховна Рада призначила 4 нових міністрів у режимі "турбо"

14:39
Рада знову працює у "турборежимі" - фото 1
Рада знову працює у "турборежимі" / ВРУ

4 листопада нардепи призначили 4 нових міністрів та побажали їм творчих звершень. Впоралися ще до обіду.

Першим народні обранці голосували за нового очільника Міністерства оборони. Ним став колишній міністр окупованих територій та колишній парашутист Олексій Резніков. За його призначення Міністром оборони України назбиралося 273 голоси.

Віце-прем'єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 260 голосами була обрана нардепка Ірина Верещук, яка минулого року дуже хотіла стати мером Києва, а в цьому - міністром оборони. Але статус віцепрем'єра також має задовільнити її амбіції.

237 голосами народних депутатів колишнього податківця Павла Рябікіна призначено Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Заступниця Єрмака у Офісі Президента Юлія Свириденко стала новим очільником Мінекономіки та Першим віцепрем'єром. За неї віддали 256 голосів нардепів.

Вакантним лишилося лише крісло міністра екології. Після відставку Романа Абрамовського кандидата на цю посаду ще не визначили. Очікується, що ним стане уродженець Дніпра Руслан Стрілець.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Алексей Резников Ирина Верещук Павел Рябикин Кабмин Министерство обороны оккупированные территории Верховна Рада Министерство экономического развития Новини Украина
Другое на тему
Новий нардеп від Херсонщини - фото 1
Довибори до Верховної Ради: на Черкащині та Херсонщині перемогли "Слуги Народу"
Вчера, 16:39
Резніков стане новим міністром оборони - фото 1
В Уряді Шмигаля відбувається велика ротація міністрів
02 ноября, 17:23
На знімках Maxar Technologies - скупчення бронетанкових частин та самохідної артилерії - фото 1
Росія збирає свої війська на кордонах з Україною ФОТО
02 ноября, 09:26
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Злочини без строку давності - фото 1
Схід та захід не разом: Як Кремль ламав через коліно Західну Україну
02 ноября, 08:50
З України видворили російського розвідника - фото 1
Агентурний провал: з України видворили радника посла Росії
13 октября, 17:06
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 15:15