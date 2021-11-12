Велика Британія надішле вояків на польсько-білоруський кордон

Союзники Польщі реагують на кризу / Гетті іміджес

Міністерство оборони Великої Британії направляє на кордон Польщі та Білорусі військових. Вони нададуть інженерну допомогу польським прикордонникам.

У міністерстві оборони Королівства зазначили, що на польсько-білоруський кордон буде спрямовано невелику групу військовослужбовців Збройних сил Великої Британії, що узгоджено з урядом Польщі.

Британські військові мають вивчити обстановку на кордоні та надати інженерну підтримку польським прикордонникам для вирішення кризи з потоком мігрантів з Білорусі.

Як повідомлялося, із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спробам нелегального перетину кордону з території Білорусі мігрантами з Близького Сходу та країн Африки.

Польща звинувачує Білорусь у навмисно створеному міграційному тиску на РП та ЄС.

8 листопада велика група мігрантів зробила спробу масованого силового перетину кордону з Польщею.

До кінця листопада у прикордонній зоні Польщі з Білоруссю діє надзвичайний стан.