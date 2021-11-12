Велика Британія надішле вояків на польсько-білоруський кордон
Міністерство оборони Великої Британії направляє на кордон Польщі та Білорусі військових. Вони нададуть інженерну допомогу польським прикордонникам.
У міністерстві оборони Королівства зазначили, що на польсько-білоруський кордон буде спрямовано невелику групу військовослужбовців Збройних сил Великої Британії, що узгоджено з урядом Польщі.
Британські військові мають вивчити обстановку на кордоні та надати інженерну підтримку польським прикордонникам для вирішення кризи з потоком мігрантів з Білорусі.
Як повідомлялося, із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спробам нелегального перетину кордону з території Білорусі мігрантами з Близького Сходу та країн Африки.
Польща звинувачує Білорусь у навмисно створеному міграційному тиску на РП та ЄС.
8 листопада велика група мігрантів зробила спробу масованого силового перетину кордону з Польщею.
До кінця листопада у прикордонній зоні Польщі з Білоруссю діє надзвичайний стан.