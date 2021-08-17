Ведьмак - Истоки крови: актеры, роли и сюжет сериала по вселенной Сапковского

Вселенная "Ведьмака" расширяется

Сериал "Ведьмак - Истоки крови" после двух лет разговоров и домыслов наконец обзавелся и конкретикой.

Сюжет сериала

"Истоки крови" или "Происхождение»" выйдет в формате мини-сериала и, как следует из названия, расскажет о том, как на свете появился первый Ведьмак.

Действие сериала будет происходить за 1200 лет до истории Геральта и никак не будет связано з героем Генри Кавилла.

Авторы

Режиссерами выступят Сара О’Горман («Ведьмак», «Последнее королевство») и Вики Джуисон («Близко»). Шоураннером назначен Деклан де Барра («Ведьмак»), а Анджей Сапковский, автор оригинальной саги, будет творческим консультантом проекта.

Актеры и роли

Миррен Мак («Половое воспитание») в роли Мервина;

Ленни Генри («Убийство на пляже») в роли Балора;

Джейкоб Коллинс-Леви («Белая принцесса») в роли Эредина, короля Дикой охоты;

Лиззи Аннис («Какие-то короткометражки») в роли Закаре;

Хью Новелли («Захват») в роли Брата Смерти;

Франческа Миллс («Куртизанки») в роли Мелдофа;

Эми Мюррей («Какие-то короткометражки») в роли Фенрика;

Натаниэль Кертис («Это грех») в роли Бриана;

Зак Уайатт («Бывшая с того света») в роли Синдрила;

Дилан Моран («Книжный магазин Блэка») в роли Утрока Ореха



Дата выхода