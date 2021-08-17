Ведьмак - Истоки крови: актеры, роли и сюжет сериала по вселенной Сапковского
Вселенная "Ведьмака" расширяется
Сериал "Ведьмак - Истоки крови" после двух лет разговоров и домыслов наконец обзавелся и конкретикой.
Сюжет сериала
"Истоки крови" или "Происхождение»" выйдет в формате мини-сериала и, как следует из названия, расскажет о том, как на свете появился первый Ведьмак.
Действие сериала будет происходить за 1200 лет до истории Геральта и никак не будет связано з героем Генри Кавилла.
Авторы
Режиссерами выступят Сара О’Горман («Ведьмак», «Последнее королевство») и Вики Джуисон («Близко»). Шоураннером назначен Деклан де Барра («Ведьмак»), а Анджей Сапковский, автор оригинальной саги, будет творческим консультантом проекта.
Актеры и роли
- Миррен Мак («Половое воспитание») в роли Мервина;
- Ленни Генри («Убийство на пляже») в роли Балора;
- Джейкоб Коллинс-Леви («Белая принцесса») в роли Эредина, короля Дикой охоты;
- Лиззи Аннис («Какие-то короткометражки») в роли Закаре;
- Хью Новелли («Захват») в роли Брата Смерти;
- Франческа Миллс («Куртизанки») в роли Мелдофа;
- Эми Мюррей («Какие-то короткометражки») в роли Фенрика;
- Натаниэль Кертис («Это грех») в роли Бриана;
- Зак Уайатт («Бывшая с того света») в роли Синдрила;
- Дилан Моран («Книжный магазин Блэка») в роли Утрока Ореха
Дата выхода
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Дата премьеры сериала "Ведьмак: Истоки крови" пока неизвестна.
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