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Ведьмак - Истоки крови: актеры, роли и сюжет сериала по вселенной Сапковского

13:03
Вселенная "Ведьмака" расширяется - фото 1
Вселенная "Ведьмака" расширяется

Сериал "Ведьмак - Истоки крови" после двух лет разговоров и домыслов наконец обзавелся и конкретикой.

Сюжет сериала

"Истоки крови" или "Происхождение»" выйдет в формате мини-сериала и, как следует из названия, расскажет о том, как на свете появился первый Ведьмак.

Действие сериала будет происходить за 1200 лет до истории Геральта и никак не будет связано з героем Генри Кавилла.

Авторы

Режиссерами выступят Сара О’Горман («Ведьмак», «Последнее королевство») и Вики Джуисон («Близко»). Шоураннером назначен Деклан де Барра («Ведьмак»), а Анджей Сапковский, автор оригинальной саги, будет творческим консультантом проекта.

Актеры и роли

  • Миррен Мак («Половое воспитание») в роли Мервина;
  • Ленни Генри («Убийство на пляже») в роли Балора;
  • Джейкоб Коллинс-Леви («Белая принцесса») в роли Эредина, короля Дикой охоты;
  • Лиззи Аннис («Какие-то короткометражки») в роли Закаре;
  • Хью Новелли («Захват») в роли Брата Смерти;
  • Франческа Миллс («Куртизанки») в роли Мелдофа;
  • Эми Мюррей («Какие-то короткометражки») в роли Фенрика;
  • Натаниэль Кертис («Это грех») в роли Бриана;
  • Зак Уайатт («Бывшая с того света») в роли Синдрила;
  • Дилан Моран («Книжный магазин Блэка») в роли Утрока Ореха


Дата выхода

  • Дата премьеры сериала "Ведьмак: Истоки крови" пока неизвестна.

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