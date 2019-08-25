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Вечерний квартал 2019 - Выпуск ко Дню независимости - 24.08.2019

20:00
Шутки в сторону - смотрим новый Квартал - фото 1
Шутки в сторону - смотрим новый Квартал

В субботу, 24 августа, состоялась премьера нового выпуска юмористического шоу Вечерний квартал. Примечательно, что выпуск - не только праздничный и был посвящен Дню Независимости, но также этот выпуск стал первым для Владимира Зеленского - президента Украины.

Ничего удивительного, что главным героем и одновременно главной мишенью Квартала стал шестой президент Украины - Владимир Зеленский. Роль президента в Квартале теперь будет исполнять Юрий Великий, участник дуэта Братья Шумахеры.

Вечерний квартал 17 сезон 4 выпуск - 24.08.2019 - смотреть онлайн:

Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2019 в Одессе от 24 августа

Самые смешные моменты:
00:13 Старые политики на новоселье у Зеленского
16:50 В правительстве нас видеть рады - музыкальный номер
19:08 Последний день Гройсмана в должности премьер-министра
22:32 ПЛАЧ ЧИНОВНИКОВ после визита Зеленского
31:35 Придурок в цветочном магазине 1-го сентября - ДвоЮРАдные братья Шумахеры
41:55 Я буду всегда с тобой - Пародия на Андрея Богдана
44:55 Я сейчас тебя лусну! Ревнивый муж vs Олег Филимонов
53:29 Как бабушка с внуком - Встреча Зеленского с Меркель
1:02:30 Шикака на свадьбе у Димы Комарова
1:09:51 Как Юзик шарлотку с мажоритаркой перепутал
1:14:41 С Днём Независимости, Украина! Финальная песня

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95 квартал Владимир Зеленский Видео Шоубиз Вечерний квартал
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