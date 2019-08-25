Вечерний квартал 2019 - Выпуск ко Дню независимости - 24.08.2019

Шутки в сторону - смотрим новый Квартал

В субботу, 24 августа, состоялась премьера нового выпуска юмористического шоу Вечерний квартал. Примечательно, что выпуск - не только праздничный и был посвящен Дню Независимости, но также этот выпуск стал первым для Владимира Зеленского - президента Украины.

Ничего удивительного, что главным героем и одновременно главной мишенью Квартала стал шестой президент Украины - Владимир Зеленский. Роль президента в Квартале теперь будет исполнять Юрий Великий, участник дуэта Братья Шумахеры.

Вечерний квартал 17 сезон 4 выпуск - 24.08.2019 - смотреть онлайн:

Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2019 в Одессе от 24 августа

Самые смешные моменты:

00:13 Старые политики на новоселье у Зеленского

16:50 В правительстве нас видеть рады - музыкальный номер

19:08 Последний день Гройсмана в должности премьер-министра

22:32 ПЛАЧ ЧИНОВНИКОВ после визита Зеленского

31:35 Придурок в цветочном магазине 1-го сентября - ДвоЮРАдные братья Шумахеры

41:55 Я буду всегда с тобой - Пародия на Андрея Богдана

44:55 Я сейчас тебя лусну! Ревнивый муж vs Олег Филимонов

53:29 Как бабушка с внуком - Встреча Зеленского с Меркель

1:02:30 Шикака на свадьбе у Димы Комарова

1:09:51 Как Юзик шарлотку с мажоритаркой перепутал

1:14:41 С Днём Независимости, Украина! Финальная песня