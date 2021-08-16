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Вбито мера Кривого Рогу - поліція має три версії

10:54
ЧП не районного масштабу - фото 1
ЧП не районного масштабу / 0564.ua

У неділю, 15 серпня, на подвір'ї власного будинку у селі Вільне на Дніпропетровщині було знайдено труп чинного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Біля мертвого тіла лежала рушниця на базі автомату Калашнікова - "Сайга".

У МВС заявили, що наразі є 3 версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Їх озвучили копи, що ведуть справу.

Які є версії

  • Самогубство;
  • вбивство;
  • необережне поводження зі зброєю.

Президент Володимир Зеленський заявив, що триматиме цю справу на особистому контролі. Вже 16 серпня український лідер заслухає доповідь керівників правоохоронних органів, які розкажуть про перші результати розслідування. Окрім того, президент висловив співчуття рідним і близьким Павлова.

Павлов став мером Кривого Рогу восени 2020 року після зречення головного фаворита Юрія Вілкула - багаторічний "господар" міста знявся з виборів через проблеми з серцем.

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Кривой Рог смерть полиция Новини Украина Костянтин Павлов
24 канал
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