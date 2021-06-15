Василь Вірастюк склав присягу народного депутата

Пан депутат / УНІАН

Василь Вірастюк, обраний у 87-му виборчому окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради, нарешті склав присягу народного депутата.

Зачитування присяги у залі парламенту у вівторок супроводжували вигуки «Ганьба» з боку представників опозиційних фракцій і позафракційних депутатів.

Василь Вірастюк звернув на увагу на вигуки, проте не зупинив зачитування присяги. При цьому новий депутат ще нічого не зробив й йому нема за що хвилюватись.

9 червня ЦВК зареєструвала Василя Вірастюка народним депутатом України від партії «Слуга народу», обраним у 87-му виборчому окрузі на проміжних виборах до Верховної Ради, що відбулися 28 березня.

5 червня ЦВК повідомила, що Велика палата Верховного суду визнала законним обрання Василя Вірастюка народним депутатом від «Слуги народу». Цьому передували тривалі підкилимні ігри. Таким чином, Вірастюк за кілька місяція пройшов експрес-посвяту в українській політиці.