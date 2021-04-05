Василь Вірастюк переміг на виборах і стане народним депутатом

Переміг найсильніший / Слуга Народу

На довиборах до Верховної ради на окрузі №87 в Івано-Франківській області переміг кандидат від "Слуги Народу" Василь Вірастюк, повідомила Центральна виборча комісія.

За результатами опрацювання 100% протоколів, відомий спортсмен та силач Вірастюк отримав 31,25% (15 076 голосів виборців).

Його найближчий суперник співзасновник курорту "Буковель" Олександр Шевченко набрав 29,69% (14 327 голосів).

Він є кандидатом від партії "За майбутнє", яку пов'язують із Ігорем Коломойським.

Довибори у Верховну Раду в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися у неділю, 28 березня. А підрахунок голосів забуксував з самого початку.

Після закінчення голосування дев'ять членів ОВК, в тому числі голова і заступник, зникли та перестали виходити на зв'язок. Комісія втратила кворум і не могла продовжувати підрахунок.

ЦВК двічі довелося змінювати голову ОВК і кількох членів, щоб розблокувати підрахунок.

Підрахунок голосів супроводжували чисельні скандали. Результати виборів на п'яти дільницях скасували, результати будуть оскаржувати в суді.

На окрузі фіксувались порушення, скандали та видовищні демарші за участі народних депутатів.